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    Dört yeni tarih kitabıyla İslam ve kültürü

    İmam Şâfiî: Alim ve Veli, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Bizansçılık ve Slavlık ve “Hindistan'da İslam: Siyasi Dil ve Kültürün İnşası kitabı...
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 11:49
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    Dört yeni tarih kitabıyla İslam ve kültürü

    Kecia Ali’nin İmam Şâfiî: Alim ve Veli, Ahmed Midhat’ın “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”, Konstantin Nikolayeviç Leontyev’in “Bizansçılık ve Slavlık” ve Muzaffer Alam’ın Hindistan'da İslam: Siyasi Dil ve Kültürün İnşası (1200-1800) adlı eserleri raflarda yerini aldı.

    İslam düşüncesinin kurucu düşünürlerinden İmam Şâfiî’nin yaşamını ve İmam Şâfiî’ye (ö. 204/820) nisbet edilen fıkıh doktrini ve bu çizgide üretilen fıkıh birikimi olan Şâfiî mezhebini anlatan “İmam Şâfiî: Alim ve Veli” kitabı, İmam Mâlik ve Muhammed eş-Şeybânî gibi âlimler başta olmak üzere döneminin şahsiyetleriyle olan ilişkilerine ve entelektüel, sosyal bağlamdaki hayatına odaklanıyor.

    Türkçeye çevrildi

    Düşünürün kendi eserlerinden ve muhataplarının çalışmalarından da faydalanılarak hazırlanan eser, Mehmet Ali Okan Doğan’ın çevirisiyle Türkçeye kazandırıldı.

    Dört yeni tarih kitabıyla İslam ve kültürü #1

    İlk Osmanlı sivil toplum örgütü

    Günümüzde Kızılay olarak bilinen “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti”nin kuruluş hikâyesinin anlatıldığı “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” kitabı, Osmanlı İmparatorluğu’nun en zor döneminde askerlere yardım amacıyla kurulan milli ve milletlerarası yardım kurumunun, 1865-1911 yılları arasındaki döneme ve Osmanlı-Rus Harbi sırasındaki faaliyetlerine ışık tutuyor.

    Ahmed Midhat Efendi’nin yer yer kendi izlenim ve görüşlerini de paylaştığı bu eser, modern tabiriyle dönemin ilk sivil toplum örgütünün doğuşunu anlatmasının yanı sıra Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden köklü kurumların tarihine ilgi duyanlara, derinlemesine bir inceleme fırsatı sunuyor. Kitap, Mustafa Akay’ın çeviri-yazımı ile yayınlandı.

    Dört yeni tarih kitabıyla İslam ve kültürü #2

    Rus düşünürün gözünden Slav halkları ve Türkiye

    Rus düşünür, tıp doktoru ve tecrübeli bir diplomat olan Konstantin Nikolayeviç Leontyev, Bizansçılık ve Slavlık isimli eserinde Rus toplumu ve devleti başta olmak üzere Slav halklarının siyasi durumlarına dair izlenimlerini, koyduğu tanıları, Çarlık rejiminin varlığını koruyabilmesi için yazdığı yegâne kurtuluş reçetesini, İmparatorluk Türkiye’sine dair siyasi, sosyal ve kültürel düşüncelerini okurla paylaşıyor.

    Yazarın en önemli eseri olan kabul edilen ve Alihan Büyükçolak’ın çevirisiyle Türkçeye kazandırılan kitap, on dokuzuncu asır Rus entelektüel tarihine ışık tutarken okurları Rusya’nın uluslararası ilişkilerde dünkü ve bugünkü konumunu düşünmeye davet ediyor.

    Dört yeni tarih kitabıyla İslam ve kültürü #3

    Hindistan’daki İslâm kültürü

    Chicago Üniversitesi tarih profesörlerinden Muzaffar Alam’ın, İhsan Durdu’nun çevirisiyle Türkçeye kazandırılan Hindistan'da İslam: Siyasi Dil ve Kültürün İnşası (1200-1800)” adlı kitabı ise İslam’ın Hindistan’daki var oluş tarihi ile Anadolu’dan Rumeli’ye uzanan Batı’daki tarihine kapı aralıyor.

    “Şeriat, Ahlâk ve Yönetim”, “Sufi Müdahalesi”, “Dil ve İktidar”, “Muhalefet ve Uzlaşma”, “Son Mülahazalar” bölümlerinden oluşan eser, İslâm’ın siyasî bir gelenek olarak Hindistan’daki devamlılığını nasıl sağladığını, İslâmî iktidarın başka yerlerdeki deneyimlerine göre farklılıklarını, İslâm ile değişen toplumsal ve siyasî uygulamalar arasındaki ilişkiye dair çağdaş tartışmaları ele alıyor.

    Dört yeni tarih kitabıyla İslam ve kültürü #4

    Kitaptan, İmam Şâfiî: Alim ve Veli

    “Asil soydan gelen şehirli Araplar arasında çokça tercih edilen şeylerden biri, çöllere giderek şehir ve kasabaların diline sızan yabancı şivelerin kirletici etkisinden uzakta Arapçalarını kemale erdirmekti. Bir bedevî kabilesinin himayesinde bir süre kalmak, seçkin kimselerin çocukları için ergenliğe geçiş töreni gibiydi. Şâfiî’nin de Mekke’deki tahsilinden önce veya sonraki bir dönemde, “Arapların en beliğ olanları” şeklinde tarif ettiği Benî Hüzeyl kabilesiyle kaldığı rivayet edilir.”


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