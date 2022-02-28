Dostum, dostum güzel dostum: Hasan Hüseyin Korkmazgil

Toplumsal gerçekçi şiirleriyle bilinen şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in 38'inci ölüm yıldönümü. Şairi saygıyla anıyoruz.

Modern Türk şiirnin unutulmaz şairleri arasında yer alan Hasan Hüseyin Korkmazgil, 26 Şubat 1984'de hayatını kaybetti. Şairi ölümünün 38'inci yılınında saygıyla anıyoruz.

Şaiirn ve hayatından bazı notlar...

Hasan Hüseyin Korkmazgil, 1927 yılında Gürün'ün Kurultay Mahallesi Bayırbağı sokaktaki bu evde dünyaya geldi. İlköğretimini Gürün'de, ortaöğretimini Niğde’de, lise eğitimini de Adana’da tamamladı.

1950 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. İlk görev yeri Kahramanmaraş’ın Afşin ve Göksün ilçeleri. Burada Türkçe ve resim öğretmenliği yaptı.

EDEBİYAT AŞIĞI BİR ŞAİR

1955 ve 1960 yıllarında Gürün’de bulunan şairimiz, ressamlık ve arzuhalcilik yaparak geçimini sağlamış. Kendini bu yıllarda şiir hayatına adamış. 1960 sonrasında önce İstanbul’a daha sonra Ankara’ya yerleşen Hasan Hüseyin Korkmazgil, burada edebiyat hayatına devam etti.

26 eseri mevcuttur. Bunlardan 15’i şiir kitabıdır. 1984 yılında da vefat ederek aramızdan ayrıldı. Acılara Tutunmak, Güzel Günler, Amenna, Halay Havası gibi eseri de bestelendi.

"YAZAR, ÇİZER, SÖYLERİM"

Hasan Hüseyin, şiirin somut olduğunu ısrarla belirtir ve bu anlayışını da şu sözlerle dile getirir: "Yıllardır yazar, çizer, söylerim: Bilineni bilinmeze, görüneni görünmeze, duyulanı duyulmaza, kısacası, somutu soyuta itme değildir şiir’in işi. Tam tersi: Bilinmezi bilinir, görünmezi görünür, duyulmazı duyulur, duyumsanmazı duyumsanır, algılanmazı algılanabilir yapmaktadır."