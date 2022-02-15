Dr. Cansel Poyraz Akyol’un Zamanın Sabrı kitabı, bir döneme ayna tutuyor

Zamanın Sabrı, 90’ların unutmak istediğimiz ya da unutturulan yüzünü gösteriyor. Dönemi yaşamış kişilerin ise hafızasını tazeleyerek olan bitenle yüzleştiriyor.

Son zamanlarda liseliler bilmez başlığı altında sık sık güzellemesi yapılan ve belki de artık uzaktan baktığımız için o zamanlar aslında her şey ne kadar da güzeldi özlemiyle andığımız 90’larda madalyonun diğer yüzünde neler oluyordu?

Çocukların sokaklarda oynayarak büyüdüğü, stadyum konserlerine dünyanın en ünlü müzisyenlerinin ve gruplarının geldiği bu yıllarda bir yandan da aydınlar, gazeteciler suikaste kurban gidiyor, gözaltına alınan kimi insanlardan bir daha haber alınamıyor, örtülü ödenek ya da kontrgerilla gibi kavramlar hayatımıza giriyordu. Peki, bunların ne kadarını hatırlıyoruz?

Bizi biz yapan, aldığımız kararları etkileyen en temel şey hatırladıklarımız veunuttuklarımızdır. Ancak her seçiş bir vazgeçişi ve ödenmesi gereken bir bedeliberaberinde getiriyor.

90’ların bitmesiyle birlikte unutmayı seçtiklerimiz,yüzleşmediğimiz, hesabını sormadığımız her şeyin bedelini; şimdi kırılgan birdemokraside, güvercin tedirginliğinde yaşayarak ödüyoruz.

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YAŞARKEN GÖRMEDİKLERİMİZ

Sedat Peker ile kapısı kırılan 90’lar odasına giriyoruz birlikte. Bu kitap, içinde yaşarken göremediklerimizi üzerinden geçen 30 yıllık yaşanmışlığın olgunluğu ile hatırlayalımdiye yazıldı. O dönem fark etmediğimiz örüntülerin, bugüne etkilerini görmeyi, aklıselimşekilde "Biz nerede hata yaptık?" diye sormayı amaçladı.

ZAMANIN SABRI

40 yaş altındaysanız,duyduğunuz isimlerin, okuduğunuz olayların aslında ne olduğunu sizin için özetledi. Bir anlamda 90’lar odasının kabaca tozunu aldı. Her şeyi raflarına dizdi, kutularınakoydu. Kutuların üzerine etiketler yapıştırdı. Zamanın sabrı kapıyı açtı...