Dr. Eric Thomas'un rehber niteliğindeki kitabı: Kendi Kendine Borçlusun Kendi Kendine Borçlusun kitabında Dr. Thomas kişisel deneyimlerini kullanarak okuyucularına kendi yolculuklarının kontrolünü ellerine almaları ve istedikleri hayat için bugünden çalışmaya başlamaları için ilham veriyor.

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Tüm dünyada çok satarak yankı uyandıran motivasyon konuşmacısı, yazar ve papaz Dr. Eric Thomas, başarılı bir kişisel ve profesyonel yaşam sürme yolunda yöneticiler ve sporcularla çalışmıştır. "ET, Hip Hop Vaizi" olarak da bilinen Thomas, LeBron James, Chris Paul ve Cam Newton gibi isimlerle çalışmıştır.

Öz değerlerin farkına varılmasını amaçlayan bu kitapta amaçlarınızı bulmak ve o amaca giden yolda motivasyonunuzu canlı tutmak artık çok kolay. Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan Kendi Kendine Borçlusun okuyucusuyla buluşmaya hazır.

Hayatınızın senaryosunu yeniden yazın. Başarının yalnızca seçilmiş kişiler için olduğunu düşünüyorsanız bu kitap bir uyandırma çağrısıdır. Hayatınızın kontrolünü ele geçirmek için ilham gelmesini beklemeyi bırakmak adına bir mesajdır.

Bunlar Thomas’ın, Erica’da evsiz, başarısız bir siyah adam olarak geçirdiği ergenlik döneminde almış olmayı dilediği tavsiyelerdir. O, kurban rolüne girmekten vazgeçip güçlü yönlerini gördüğünde hayatının senaryosunu yeniden yazdı.

Yeni bir başlangıç için

Bu kitapla sizin de hayatınızı değiştirebileceğinizi ortaya koyuyor. Tecrübesi ve dile hâkimiyeti sayesinde her ortamda her insanın dikkatini çekebilme yeteneğini fark eden Thomas bugün, okulda sorun yaşayan çocuklardan yeni bir başlangıç yapmaya çalışan hükümlülere kadar geniş bir kitleye ulaştığı için şanslı hissediyor.

Rehber niteliğinde kitap

Onun başarı sırları binlerce insana destek oldu. Şimdi sıra sizde. Nasıl başlayacağınızı gösteren rehber elinizde...

Hikâyeniz ne olursa olsun, ünlü motivasyon gurusu, eğitimci, profesyonel sporcuların ve iş insanlarının danışmanı Eric Thomas, gerçek motivasyon noktanızı keşfederek kalıcı başarının şifresini çözmenizi sağlayacak.

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ergul.tosun@ensonhaber.com