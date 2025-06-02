Dücane Cündioğlu: Tarhana çorbası içip, dürüm yiyenlerin felsefeyle işi olmaz sözlerine açıklık getirdi

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"Hamburger yiyip kola içenler nasıl Kur’an’ı anlayamazlarsa, tarhana çorbası içip dürüm yiyenler de felsefeden anlamazlar" sözleriyle dikkati çeken yazar Dücane, Cündioğlu'nun sözleri sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.

"Kuru fasulye-pilav yemeyenler, ayran içmeyenler Kuran'ı anlayamazlar" cümlesiyle gündem olan Cündioğlu bu kez de "Tarhana çorbası içip dürüm yiyenlerin felsefeyle bir işi olmaz" çıkışıyla sosyal medyada gündem oldu.

Dücane Cündioğlu, canlı yayında yaptığı yeni açıklamayla bu sözlerine açıklık getirdi. Kastedilenin tarhana çorbası ve dürüm olmadığını söyleyen Cündioğlu, "Dedim ama hangi manasıyla dedim" diyerek izleyenlerin sorgulamasını istedi.

"CİDDİYE ALMAYIN"

Geçmiş videolarını da izleyen Cündioğlu, o sözlerinin ardından "Ciddiye almayın" dediğini de belirtti.