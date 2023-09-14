Dünya edebiyatına deneme türünü kazandıran Michel de Montaigne'nin 431'inci ölüm yılı Dünya edebiyatına deneme türünü kazandıran Fransız yazar Montaigne, 431 yıl önce hayatını kaybetti. Yazarın Denemeler adlı kitabı ise adıyla özdeşleşti. Yazarın bugün 431'inci ölüm yılı.

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Michel de Montaigne, 28 Şubat 1533'te Bordeaux'da doğdu. Ailesi onun iyi bir eğitim almasını sağladı. Eğitim süresince Yunan ve Latin edebiyatını öğrendi. Bir süre bulunduğu yörede belediye başkanlığı görevini üstlendi. Ailesinden kalan geniş bir malikanede günlerini kitaplarıyla ve yazılarıyla geçirdi.

Bu çalışmaların sonucu olarak ünlü Denemeler adlı kitabı oluştu. Montaigne, Denemeler'inde başta insan sevgisi olmak üzere iyimserlik, dayanışma, özgürlük ve okuma alışkanlığı üzerine çok özgün yazılar kaleme aldı. Bu yazıları herkesin anlayabileceği sade bir anlatımla okura ulaştırdı.

Felsefe ve debiyat

Yazar, babasının etkisiyle çok küçük yaşta öğrenim görmeye başladı. 1546 yılında Collége de Guinne'yi bitirdi. Toulouse Üniversitesi'nde hukuk okudu. Bir süre Bordeaux parlamentosunda danışmanlık, sonra belediye başkanlığı, Etat Généraux'da milletvekilliği yaptı. Almanya ve İtalya'yı gezdi. Daha sonra şatosuna çekilerek kendini bütünüyle felsefe ve edebiyata verdi.

Yıl 1571… Montaigne, bütün kitaplarını yanına alarak çiftliğine çekildi. Yazar, kendisini bir oda dolusu kitaplarıyla baş başa bıraktığında yaratıcılık konusunda en verimli dönemini yaşadı.

Denemeler...

Okuduğu kitaplardan notlar almaya başlayan Montaigne için artık yazma vakti gelmiştir. Montaigne, 1780 yılında ünlü Denemeler'ini yayınladı. Kişisel yazılardan ve fikirlerden oluşan Montaigne Denemeler'i böylece ortaya çıkar.

Hümanist yaklaşım

Montaigne’nin en önemli özelliği, seçtiği başlıklar olmuştur. İnsanoğlunu sorgulamaya, düşünmeye, hayatın anlamını deşmeye iten düşünsel yönü ağır basan başlıklardır.

Felsefe, psikoloji ve edebiyatı bir arada harmanlayan yazar, filozofların antik çağlarda sordukları ve cevap bulmaya çalıştıkları soruları kitabında bir kez daha soruyor.

Yazarın kendine has diliyle döşediği satırlar onun yazı yazarken ne kadar samimi olduğunu gösteriyor. Hümanist dileklerde bulunan usta kalem, insanlara selam çakıyor.

Montaigne öldü

Ünlü yazar, 13 Eylül 1592 tarihinde öldü.