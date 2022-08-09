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    Dünya Kitapseverler Günü'ne özel öneri okumalar

    Bugün 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü... Bu güne özel siz okurlara seçtiğimiz öneri kitaplar...
    • Özel İçerik
    • 09.08.2022 - 09:28
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    Dünya Kitapseverler Günü'ne özel öneri okumalar

    Kitap okumak insanın en özel eylemlerinden biridir. Sadece insanoğluna özgü olan kitap okumak, son zamanlarda ülkemizde de artmış durumda. Bunun için mümkün olduğunca kitap okunmalı ve bundan asla vazgeçilmemelidir.

    Ne zaman ve kim tarafından ilk olarak kutlandığı bilinmese de 9 Ağustos, Dünya Kitapseverler Günü olarak her sene kitap kurtları tarafından kutlanıyor.

    Biz de Kitap Ayracı ailesi olarak bütün kitapseverlerin bu özel gününü kutluyor, nice kitaplı yıllar diliyoruz.

    Okurların sevdiği kitapların tadını çıkarttığı 9 Ağustos Kitapseverler Günü kutlu olsun.

    İyi ki kitaplar var..

    Bugüne özel siz kitapseverler için öneri okuma listesi hazırladık; iyi okumalar dileriz...

    "Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır."

    Michel De Montaigne

    "Kitaplar kapılar gibidir"

    “Kitaplar da kapılar gibidir. Bir kez açtın mı, bambaşka bir dünyaya geçiverirsin.” Jeanette Winterson

    Dünya Kitapseverler Günü ne özel öneri okumalar #1

    Öneriler...

    Siyah Kar

    Dünya Kitapseverler Günü ne özel öneri okumalar #2

    Wattpad’deki kitaplarıyla milyonlarca okura ulaşan Hafize Zehra, karanlığın içinde büyüyen, cesur bir aşkın hikâyesini anlatıyor.

    Sayfa: 496

    Melek Terörist Fahişe

    Dünya Kitapseverler Günü ne özel öneri okumalar #3

    Dönem romanlarının büyük ustası Osman Balcıgil’in kaleminden.

    Sayfa: 408

    Martin Eden

    Dünya Kitapseverler Günü ne özel öneri okumalar #4

    Jack London’ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden, 20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı içeriğiyle Amerikan edebiyatında büyük ölçüde kabul görmüştür.

    Sayfa: 350

    Kaplanın Sırtında

    Dünya Kitapseverler Günü ne özel öneri okumalar #5

    Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman.

    Sayfa: 324

    Uykusuzluk - İnsomnia

    Dünya Kitapseverler Günü ne özel öneri okumalar #6

    Romanlarını Maine’de kurgulamayı seven Stephen King, Uykusuzluk’ta bir kez daha buraya dönüyor. Yazarın iliklere işleyen bir gerçekçilikle doğaüstü korku unsurlarını bulusturduğu bu şaheserini elinizden bırakamayacaksınız.

    Sayfa: 784

    Kuşlar da Gitti

    Dünya Kitapseverler Günü ne özel öneri okumalar #7

    Yaşar Kemal'in en çok satan dördüncü romanı...

    Sayfa: 79

    Kayıp Tanrılar Ülkesi

    Dünya Kitapseverler Günü ne özel öneri okumalar #8

    Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir serüven..

    Sayfa: 504

    Hayata Dön

    Dünya Kitapseverler Günü ne özel öneri okumalar #9

    Psikianalizin sihirli değneğinin dokunduğu yerde yükselen bir başarı öyküsü…

    Sayfa:432

    Hazan

    Dünya Kitapseverler Günü ne özel öneri okumalar #10

    Ayşe Kulin'den yepyeni bir kitap...

    Sayfa: 326

    Gayriresmi Harry Potter Yemek Kitabı

    Dünya Kitapseverler Günü ne özel öneri okumalar #11

    Gayriresmi Harry Potter Yemek Kitabı, Banoffi Turtası kadar kolay Hogwarts tarzı yemekleri içeriyor.

    Sayfa: 256

     


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