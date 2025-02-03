Düşünce hayatımızın üretken kalemlerinden olan Alev Alatlı'nın ölüm yılı

AA & Ensonhaber

Ünlü yazar ve düşünür Alev Alatlı, bir yıl önce bugün hayatını kaybetti. Yazarın ölüm yıldönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Alev Alatlı'ya dair....

Alev Alatlı, yazar, akademisyen, eğitimci ve siyaset bilimci olarak bilinir. Alatlı, 16 Eylül 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ataşe olarak görev yaptığı Tokyo’da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ'den, Ekonomi ve Ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursu ile gittiği Vanderbilt University'den (Nashville, Tennessee) aldı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü.

Alev Alatlı'nın çalışmaları arasında genellikle siyaset bilimi, kültür tarihi ve dil konuları bulunmaktadır. Aynı zamanda pek çok eseri Türkçe'ye çevirdi.

Siyasi görüşleri ve eleştirileriyle de bilinen Alev Alatlı, Türkiye'de gündemde olan konular hakkında sıkça yazılar kaleme aldı.

Alev Alatlı, Edebiyat alanında 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Alev Alatlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atandı.

Alev Alatlı, 2 Şubat 2024 tarihinde Ankara'da KOAH hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ENTELEKTÜEL VE ALEV ALATLI

Batılı entelektüeller için standart bir tutumdur bu oysaki. Onlar hangi düşünceye meyletmiş olurlarsa olsunlar birleşik bir Avrupa için çırpınmaktan asla geri durmazlar. Batı kültürünün dirliğinin, diriliğinin, politikacıların yanlışlarıyla bırakın bozulmasını zedelenmesini bile istemezler.

1985’te Avrupa resim sanatının önde gelen dört ressamı Joseph Beuys, Anselm Kiefer, Jannis Kounellis, Enzo Cucchi, Basel’de "Bir Katedral İnşa Etmek" başlığı altında bir araya geldiklerinde sadece resim sanatını konuşmadılar, ondan ayrılmayan asıl meseleyi, Avrupa’nın poetik ve politik durumunu konuştular.

O isimlerden dünyaca ünlü Alman ressam Anselm Kiefer, Avrupa’nın birliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) politikalarıyla yara aldığını ifade etti. Batı kültürü bir bölünmeye doğru gitmekteydi. Aynı endişe Jürgen Habermas tarafından Bölünmüş Batı kitabıyla on beş sene sonra en üst perdeden vurgulandı.

DESPOTİK TUTUMLAR

Batı kültürünün önde gelen bazı isimlerine ve sadece kitap adlarına bir bakalım: Edgar Morin, Avrupa’yı Yeniden Düşünmek; Zymunt Bauman, Avrupa, Bitmemiş Bir Macera; Jacques Derrida, Öteki Hedef. Açıkça görülmektedir ki Batılı entelektüeller için Avrupa Fikri" için endişe edip kaleme sarılmak, standart bir entelektüel sorumluluktur. Bizdeyse Türkiye için benzer endişeyi duyanları türlü despotik tutumlar beklemektedir.