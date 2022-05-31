Düşünür, felsefeci ve yazar Oruç Aruoba'sız 2 yıl

Yazar ve felsefeci Orucç Aruoba'nın 2'inci ölüm yıldönümü. Aruoba'yı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Oruç Aruoba, 4 Temmuz 1948'de Kocaeli'de doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede çalışmalarına devam ederek felsefe bilim uzmanı oldu.

1972 ve 1983 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken, felsefe bölümünde doktorasını tamamladı. Bu süreçte, Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde felsefe semineri üyeliği ve 1981 yılında Victoria Üniversitesi (Wellington) (Yeni Zelanda) konuk öğretim üyeliğinde bulundu.

Çeviriler yaptı

973'ten başlayarak Hacettepe, Tübingen, Victoria-Wellington üniversitelerinde akademisyenlik ve öğretim görevliliği yaptı. 1983'te üniversiteyi terketti, Istanbul'a yerleşerek çeşitli yayın kuruluşlarında çalıştı, yazı ve çeviri işleriyle uğraştı. Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rilke, von Hentig, Celan ve Başo'dan çevirileri var.





Oruç Aruoba öldü

Kırmızı Dergisi gibi çeşitli basın organlarında yayın yönetmenliği, yayın kurulu üyeliği ve yayın danışmanlığı yaptı. Birçok dergide yazı ve çevirileri yayınlandı. Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 31 Mayıs 202'de 72 yaşında hayatını kaybetti.