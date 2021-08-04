E-kitap uygulamaları okurun bütün hareketlerini gözetliyor

E-kitap okuma uygulamaları ve cihazlarında bütün hareketler kaydedilebiliyor.

E-kitap okuma uygulamaları ve cihazlarında bütün hareketler kaydedilebiliyor. Herhangi bir kitabın ne zaman açıldığı, sayfanın ne zaman çevrildiği, günün hangi saatinde kitabın okunduğu, hangi sayfada okumaya ara verildiği, kitabın ne kadar sürede bittiği, tutulan notlar, altı çizilen satırlar...

Halka açık alanlarda kameralarla izleniyor oluşumuzu yadırgamıyoruz artık. Ne deniyordu: Her şey güvenlik için.

Televizyonda izlediğimiz programlar, internette girdiğimiz siteler, telefon ve tabletlerde yaptığımız işlemler, kullandığımız uygulamalar, dinlediğimiz müzikler, beğenilerimiz gibi neredeyse her bilgimiz kayıt altında.

ÜÇÜNCÜ ŞAHSA ULAŞAN BİLGİLER

Bu bilgilerin bazıları üçüncü şahıslara satılıyor, bazıları platformlara reklam veren çekmek için kullanılıyor, bazılarıysa anonim istatistiklere dönüştürülüp halka sunuluyor.

İzlenen bunca şeye e-kitap okuma hareketlerimiz de ekleniyor. E-kitap okuma uygulamaları ve cihazlarında bütün hareketler kaydedilebiliyor.

NEREDE KALMIŞTIK

Herhangi bir kitabın ne zaman açıldığı, sayfanın ne zaman çevrildiği, günün hangi saatinde kitabın okunduğu, hangi sayfada okumaya ara verildiği, kitabın ne kadar sürede bittiği, tutulan notlar, altı çizilen satırlar, kitabın yarıda bırakılıp bırakılmadığı bu hareketlere birkaç örnek.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com