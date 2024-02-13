Edebiyat aşıklarına, aşık olunacak kitap setleri Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgilisine henüz hediye almayan aşıklara yepyeni kitap setlerini tavsiye ediyoruz. Unutmayın; en iyi hediye kitaptır. Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun...

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Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü... Bütün aşıkların bu özel gününü kutluyoruz. Sevgililer Günü demek hediyeleşmek demek; aynı zamanda romantik bir yemek yemektir de.

Sevgililer Günü'nde aşıkların en çok zorlandıkları konu ise hediye seçimi. Ama unutmayalım; kitaplar da en iyi hediyelerdendir.

Sevgilinize kitap alarak onu mutlu edebilir, zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkartabilirsiniz. Kağıttan dünyaların keşfine kitapla yolculuk yapabilirsiniz.

Kitabın hem kalıcı olması hem de çok değerli bir hediye olması açısından sizlere özel olarak hazırlanmış set kitaplarını öneriyoruz.

Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun...

Aşıklara özel set kitaplar

Bunun için Can Yayınları; Milan Kundera'dan Annie Ernaux'ya, Albert Camus'den Gabriel García Márquez'e edebiyatın kült yazarlarının yapıtlarını içeren özel tasarım kutulu setlerini aşıklara özgü hazırladı.

İşte o setler..

Seçkin yazarlardan özel kitaplar

Albert Camus, Annie Ernaux, Cemal Süreya, Gabriel García Márquez, Jean-Paul Sartre, José Mauro de Vasconcelos, Julio Cortázar, Milan Kundera, Nikos Kazancakis, Paulo Coelho ve Umberto Eco'nun kitaplarından oluşan setler, sınırlı sayıda üretildi. Can Yayınları, 11 setten oluşan seçkinin yeni yazar ve setlerle genişleyeceğini belirtti.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com