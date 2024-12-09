Edebiyat dünyasının ustası Reşat Nuri Güntekin'in 68'inci ölüm yılı

Haber Merkezi

Cumhuriyet dönemi edebiyatının sevilen yazarlarından olan Reşat Nuri Güntekin, 135 yıl önce hayatını kaybetti. Çok okunan ve beğenilen eserlere imza atan Güntekin'in kitapları dizilere ve filmlere çekildi; binlerce okur tarafından okundu.

Usta yazarı ölüm yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz...

Çağdaş Türk Edebiyatının ünlü roman, öykü ve tiyatro yazarı Reşat Nuri Güntekin, 25 Kasım 1889 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Askerî Doktor Nuri Bey, annesi Erzurum Valisi Yaver Paşa’nın kızı Lütfiye Hanım’dır.

Güntekin; Çanakkale’de ilköğrenimini yaptı. Galatasaray Lisesi’nde bir yıl okuduktan sonra İzmir’deki Fransız Okulu’na girdi. Bu okulu bitirmeden ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi.

Reşat Nuri Güntekin, Anadolu insanının yaşantısını, sorunlarını, kişisel duygularını, inançlarını süssüz, yapmacıksız, konuşulan Türkçe’nin tüm yalınlığı ve açıklığıyla dile getiren yazardır.

Onu ünlendiren Çalıkuşu romanına gelinceye kadar yazdığı küçük öyküler, tiyatro eleştirileri, piyesler, gezi izlenimleri de dikkati çeker.

METİNLERİNDEKİ İNSAN SEVGİSİ

Güntekin, eserlerinde insan sevgisine geniş yer verir. İyimser bir kişiliğe sahiptir. Müfettişlikle adım adım gezdiği Anadolu’yu, gördüklerini, duyduklarını, kendine özgü tipleri, geleneklerle görenekleri, toplumsal sorunları, pek derine inmeyen bir gözlemle, etkin bir biçimde anlatır. İyi bildiği sahne tekniğini, duygulu bir yoğunlukta, bazen mizahla iç içe işler.

DERGİCİLİK HAYATI

Bursa Sultanisi’nde Fransızca öğretmenliği yaptı, İstanbul’a atandı. Vefa Sultanisi, Erenköy Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi, Kabataş, Galatasaray, İstanbul Erkek liselerinde edebiyat, felsefe dersleri okuttu, Fatih Vakıf Mektebi müdürlüğünde bulundu. Mahmut Yesari’yle Kelebek adında mizah dergisi çıkardı.

DEVLET GÖREVİNDE BULUNDU

Güntekin, 1939-1946'da iki dönem milletvekilliği yaptı. Güntekin, daha sonra Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün imzaladığı kararname ile 14 Ağustos 1947'de Milli Eğitim Vekaleti Başmüfettişliği görevine getirildi.

Kırk yılı aşkın bir süre devletin çeşitli kademelerinde görev yapan ve aynı zamanda yazın hayatını verimli şekilde sürdüren Güntekin'in herkes tarafından bilinen sigara tutkusu, sağlığının bozulmasına ve akciğerlerinin iflas etmesine neden oldu.

Usta edebiyatçı, emekli olduktan sonra da tiyatro ile uğraşmaya devam etti. Emekliliğinden vefatına kadar geçen sürede İstanbul Şehir Tiyatroları Edebi Kurul Üyeliği görevini yürüten Güntekin, 1950'de UNESCO'nun Türkiye temsilcisi ve talebe müfettişi olarak Paris'e gitti.

REŞAT NURİ ÖLDÜ

Unesco’da Türkiye Temsilciliği, Paris’te kültür ataşeliği görevlerinde bulundu. Emekli ye ayrılıp yeni eserlerini yazarken yakalandığı kanserden, tedavi için gittiği Londra’da 13 Aralık 1956’da yaşama gözlerini yumdu. Cenazesi yurda getirilip, Karacaahmet’te toprağa verildi.