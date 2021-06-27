Edebiyat tarihçisi Mehmet Fuad Köprülü'nün vefatının 55'inci yılı

Türk halk edebiyatı alanında yaptığı çalışmalarla tanınan, tarihçi, edebiyatçı, araştırmacı ve politikacı Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuad Köprülü'nün vefatının üzerinden 55 yıl geçti.

Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın soyundan gelen Köprülü, 4 Aralık 1890'da İsmail Faiz Bey ile Hatice Hanım'ın çocukları olarak İstanbul'da Halid Efendi Konağı'nda dünyaya geldi.

Ayasofya Merkez Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra Mercan İdadisi'ne giren Köprülü, erken yaşında şiir yazmaya başladı. Basılan ilk şiiri, 1905'te 2. Abdülhamid Han için yazdığı methiye oldu.

Köprülü, 1907-1910'da Mekteb-i Hukuk'a (Hukuk Fakültesi) devam etti, edebiyat ve tarih alanında ilerlemek için hukuk öğrenimini yarıda bıraktı.

ŞİİRLER YAZDI

"Fecr-i Ati" topluluğuna 1909'da katılan Köprülü'nün şiir ve çeşitli konular üzerine kaleme aldığı makaleler, "Mehasin" ve "Servet-i Fünun" dergileriyle "Tanin" gazetesinde yayımlandı.

Hukuk öğrenimini yarıda bıraktığı için eleştirilere maruz kalan Köprülü, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

HUKUK PİŞMANLIĞI

"İmtihanlarımda gayet muvaffak oldum lakin büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştım. Tedrisat, son derece fena idi. Benim talebesi bulunduğum 1907 Darülfünunu bir alemdi. İslam hukukunu okutan hocalardan istifade etmediğimi söyleyemem. Ancak yeni Avrupa ilimlerini okutanlar lisan bilmezdi. Ellerine geçmiş, yalan yanlış tercümelerden eminim kendileri de bir şey anlamayarak ders verirlerdi ki, ben bu eserleri, elimde bulunan asıllarından okumayı tercih ederdim. Fransızcayı hocalarımdan daha iyi biliyordum. Hatta bazı dersleri, bahisleri, onlardan daha çok önce ve daha iyi öğrenmiştim. Hukukta fazla kalmak, zaman kaybetmekten başka bir şey değildi."





KENDİ KENDİNİ YETİŞTİRDİ

Mehmet Fuad Köprülü, okulu bırakmasının ardından kendi kendisini yetiştirmeye karar verdi. Mercan, Kabataş, Galatasaray ve İstanbul liselerinde, 1910-1913'te Türkçe ve Edebiyat hocalığı yapan Köprülü, 1913'te Halit Ziya Uşaklıgil'den boşalan İstanbul Darülfünununda "Türk Edebiyatı Tarihi" müderrisliğine getirildi.

Köprülü, Türk Derneği, Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Ocağının azaları arasında yer alırken, Ziya Gökalp çevresine girdikten sonra "Milli Edebiyat" akımını benimsedi.

TÜRKİYE TARİHİ KİTABI

Bu yıllarda Türk tarihinin ilk dönemlerine kadar inerek, ilk Türk topluluklarının da tarih ve edebiyatlarını inceleyen Köprülü, 1919'da basılan "Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar" kitabıyla Fransız, Alman, Macar ve Rus ilim insanları arasında tanınır hale geldi. Köprülü, 1923'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı oldu ve "Türkiye Tarihi" adlı kitabı çıkardı.

EDEBİYATIN ORDİNARYÜSÜ

Başarılı tarihçi, 1928'de o zamanki adıyla "Türk Tarih Encümeni" olan Türk Tarih Kurumunun başkanlığına seçildi, 1932-1934'te "Divan Edebiyatı Antolojisi"ni yayınladı, 1933'te ise "ordinaryüs profesör" unvanını aldı.

Köprülü, 1935'ten sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi kürsüsüne ilaveten Ankara'daki Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde "Orta Zaman Türk Tarihi" kürsüsüne, Siyasal Bilgiler Mektebinde de "Müesseseler Tarihi" hocalığına tayin edildi.

Dr. Adnan Adıvar'ın murahhas müdürlüğü altında yayımlanmaya başlayan İslam Ansiklopedisi'ne 1940 ile 1950'de, 71 makaleyle katılan Köprülü'nün bu çalışmada "Azeri Edebiyatı" ve "Çağatay Edebiyatı" maddeleri de bulunuyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da 15 Ekim 1965'te, Türk Tarih Kurumu'ndan evine yürüyerek gittiği sırada trafik kazası geçiren Köprülü, tedavi gördüğü İstanbul Baltalimanı Hastanesi'nde, 28 Haziran 1966'da hayatını kaybetti.

Köprülü'nün cenazesi, Beyazıt Camisi'nde kılınan namazın ardından Çemberlitaş'taki aile kabristanına defnedildi.

BAZI ESERLERİ...

Ömrünün neredeyse 60 yılını yazarak geçiren Köprülü, arkasında 1500'ün üzerinde kitap ve makale bıraktı.

Köprülü'nün kaleme aldığı önemli eserler arasında, "Türk Tarihinin Ana Hatları", "Erzurumlu Emrah", "Edebiyat Araştırmaları", "Ali Şir Nevai", "Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri", "Demokrasi Yolunda", "Les Origines de L'Empire Ottoman", "Fuzuli Hayatı ve Eserleri", "Türk Tarih-i Dinisi", "Malumat-ı Edebiyye", "Türk Dilinin Sarf ve Nahvi", "Mektep Şiirleri", "Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı", "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar", "Nasreddin Hoca", "Türk Edebiyatı Tarihi", "Türkiye Tarihi", "Bugünkü Edebiyat", "Hayat-ı Fikriye", "Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler", "Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit", "Türk Saz Şairleri Antolojisi", "Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar", "Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatı'nın Tekamülüne Bir Bakış", "Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu", "Edebiyat Araştırmaları Külliyatı", "İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi", "Divan Edebiyatı Antolojisi", "Türk Saz Şairleri Antolojisi", "Türk Edebiyatı Tarihi I-II", "Tevfik Fikret ve Ahlakı" ve "Milli Kıraat" da yer aldı.