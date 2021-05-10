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- Edip Cansever'den İlhan Berk'e mektup
Edip Cansever'den İlhan Berk'e mektup
- Özel İçerik
- 10.05.2021 - 16:02
- Güncelleme : 10.05.2021 - 16:05
İki büyük şair, iki büyük aşık, iki büyük edebiyatçı... Edip Cansever ve İlhan Berk'ten bahsediyorum. Yazarların, şairlerin mektupları pek meşhurdur. Şairler sadece sevgililerine mektup yollamazlar, birbirlerine de nameler gönderirler.
Bu mektup örneklerinin birkaçını daha önce Kitap Ayracı okurlarına sunmuştuk. Yine iki şairin gazete sayfalarının tozlu raflarında yer alan satırlarına yer vereceğiz.
Buyurun...
"TEPELERE ÇIKALIM TEPELERE"
Edip Cansever arkadaşı ilhan Berk'e şu dizelerle seslenmiş; "Düzeltemiyorum hayatımı. Neresinden çeksem, öteki yanı bozuluyor. Gel İstanbul'a. Konuşmadan dolaşalım. Tepelere çıkalım tepelere, uçmayı duymak için. İnimdeyim, dükkanın üstünde. Şiir, belki biraz şiir."
İşte 12 Temmuz 1969 tarihli mektup...
Ergül Tosun
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ergul.tosun@ensonhaber.com