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    Edip Cansever'den İlhan Berk'e mektup

    Şair Edip Cansever arkadaşı İlhan Berk'e duygu yüklü satırlar yazmış. Cansever, Berk'e "Tepelere çıkalım tepelere, uçmayı duymak için" dizeleriyle seslenmiş.
    • Özel İçerik
    • 10.05.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 16:05
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    Edip Cansever'den İlhan Berk'e mektup

    İki büyük şair, iki büyük aşık, iki büyük edebiyatçı... Edip Cansever ve İlhan Berk'ten bahsediyorum. Yazarların, şairlerin mektupları pek meşhurdur. Şairler sadece sevgililerine mektup yollamazlar, birbirlerine de nameler gönderirler.

    Bu mektup örneklerinin birkaçını daha önce Kitap Ayracı okurlarına sunmuştuk. Yine iki şairin gazete sayfalarının tozlu raflarında yer alan satırlarına yer vereceğiz.

    Buyurun...

    "TEPELERE ÇIKALIM TEPELERE"

    Edip Cansever arkadaşı ilhan Berk'e şu dizelerle seslenmiş; "Düzeltemiyorum hayatımı. Neresinden çeksem, öteki yanı bozuluyor. Gel İstanbul'a. Konuşmadan dolaşalım. Tepelere çıkalım tepelere, uçmayı duymak için. İnimdeyim, dükkanın üstünde. Şiir, belki biraz şiir."

    İşte 12 Temmuz 1969 tarihli mektup...

    Edip Cansever den İlhan Berk e mektup #1

    Edip Cansever den İlhan Berk e mektup #2

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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