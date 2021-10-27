Edith Pargeter'in 'Cadfael Birader' serisinin ikinci kitabı: Fazladan Bir Ceset

İngiliz yazar Edith Pargeter’in kaleme aldığı ve polisiye okurlarının merakla beklediği, sıra dışı bir Orta Çağ polisiyesi olan Cadfael Birader serisinin ikinci kitabı Fazladan Bir Ceset...

Roman 12. yüzyılda İngiltere ve Normandiya’da iç savaşta işlenen cinayetlerin aydınlatılmasına yardım eden Cadfael’in maceralarını konu eden 21 kitaplık serinin ikinci kitabı, isyan sonrası cenazelerden sorumlu olan Cadfael’in elindeki listede yer alan fazla cesedin ve katilinin peşine düşüş hikâyesini konu alıyor.

Edebiyata katkılarından dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülen ve dünyadaki en prestijli polisiye ödülü olarak bilinen Edgar Allan Poe Ödülü’nü 1963 yılında kazanan yazar Ellis Peters’ın Cadfael Birader serisinin ikinci kitabı Fazladan Bir Ceset, soluk soluğa bir serüvene sahne oluyor.

BASINDAN...

"Serinin her bir kitabı büyük bir keyif veriyor. Cadfael Birader, çok yaşa!" USA Today “Enfes…

"Ölümüne bir düello ve kılıç savaşıyla dolu, renkli ve özgün bir Orta Çağ manzarası." Publishers Weekly

"Orta Çağ İngiltere’si inanılmaz bir şekilde canlanıyor." Washington Post





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YAZAR HAKKINDA

Ellis Peters, 1913 doğumlu yazar Edith Pargeter’in mahlasıdır. Özellikle tarih ve tarihi kurgu olmak üzere birçok kategoride eser verdi. Aynı zamanda Çek klasiklerini çevirdi. Gizem ve suç romanları ve özellikle, yazmış olduğu Cadfael Serisi ile tanınmaktadır.





Edith Pargeter

ÖDÜLLÜ ROMANCI

1963 yılında Edgar Allan Poe Ödülü’ne layık görülen yazar, 1980 yılında da Polisiye Yazarları Birliği’nden Elmas Hançer Ödülü aldı. Ünlü yazar 1995 yılında vefat etti.

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