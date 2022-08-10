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    Editör kitaplığından dört yeni okumayı kitapseverlere öneriyor

    Editör kitaplığından dört yeni okumayı kitapseverlere öneriyor

    Editörün okuduğu, beğendiği ve sizlere önerdiği kitaplarda bu ay dört kitap var.
    • Özel İçerik
    • 10.08.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 13:08
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    Ensonhaber Kitap Ayracı editörü, geçtiğimiz ayda okuduğu dört kitabı siz kitapseverlere de öneriyor. Umarım siz de okur ve beğenirsiniz. Nitekim amacımız siz değerli kitapseverlere mümkün olduğunca yeni okuma imkanları sunmaktır.

    Keyifli okumalar dileriz...

    İşte editörün okuduklarında bu ay...

    Kaplanın Sırtında

    Editör kitaplığından dört yeni okumayı kitapseverlere öneriyor #1

    Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman...

    Sayfa: 324

    Seyir

    Editör kitaplığından dört yeni okumayı kitapseverlere öneriyor #2

    Seyir'i okumadıysanız henüz geç kalmış sayılmazsınız.

    Sayfa: 408

    Annemin Bilmediği Her Şey

    Editör kitaplığından dört yeni okumayı kitapseverlere öneriyor #3

    Arda Erel'in yeni kitabını mutlaka okuyun...

    Sayfa: 252

    Diriliş

    Editör kitaplığından dört yeni okumayı kitapseverlere öneriyor #4

    Tolstoy'un önemli klasiğini de editör okudu ve öneriyor. Bu romanla vicdan muhasebesinin inceliklerini okuyacaksınız.

    Sayfa: 553


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