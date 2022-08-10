Editör kitaplığından dört yeni okumayı kitapseverlere öneriyor

Editörün okuduğu, beğendiği ve sizlere önerdiği kitaplarda bu ay dört kitap var.

Ensonhaber Kitap Ayracı editörü, geçtiğimiz ayda okuduğu dört kitabı siz kitapseverlere de öneriyor. Umarım siz de okur ve beğenirsiniz. Nitekim amacımız siz değerli kitapseverlere mümkün olduğunca yeni okuma imkanları sunmaktır.

Keyifli okumalar dileriz...

İşte editörün okuduklarında bu ay...

Kaplanın Sırtında

Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman...

Sayfa: 324

Seyir

Seyir'i okumadıysanız henüz geç kalmış sayılmazsınız.

Sayfa: 408

Annemin Bilmediği Her Şey

Arda Erel'in yeni kitabını mutlaka okuyun...

Sayfa: 252

Diriliş

Tolstoy'un önemli klasiğini de editör okudu ve öneriyor. Bu romanla vicdan muhasebesinin inceliklerini okuyacaksınız.

Sayfa: 553