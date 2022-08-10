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- Editör kitaplığından dört yeni okumayı kitapseverlere öneriyor
Editör kitaplığından dört yeni okumayı kitapseverlere öneriyor
Editörün okuduğu, beğendiği ve sizlere önerdiği kitaplarda bu ay dört kitap var.
- Özel İçerik
- 10.08.2022 - 12:31
- Güncelleme : 10.08.2022 - 13:08
Ensonhaber Kitap Ayracı editörü, geçtiğimiz ayda okuduğu dört kitabı siz kitapseverlere de öneriyor. Umarım siz de okur ve beğenirsiniz. Nitekim amacımız siz değerli kitapseverlere mümkün olduğunca yeni okuma imkanları sunmaktır.
Keyifli okumalar dileriz...
İşte editörün okuduklarında bu ay...
Kaplanın Sırtında
Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman...
Sayfa: 324
Seyir
Seyir'i okumadıysanız henüz geç kalmış sayılmazsınız.
Sayfa: 408
Annemin Bilmediği Her Şey
Arda Erel'in yeni kitabını mutlaka okuyun...
Sayfa: 252
Diriliş
Tolstoy'un önemli klasiğini de editör okudu ve öneriyor. Bu romanla vicdan muhasebesinin inceliklerini okuyacaksınız.
Sayfa: 553