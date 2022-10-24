Editör masasındaki kitapları kitap kurtları için öneriyor

Kitap Ayracı editörü, ekim ayında okuduğu kitapları siz edebiyatseverlere de öneriyor.

Ekim ayını da geride bırakmak üzereyiz. Ensonhaber Kitap Ayracı olarak siz kitapseverlere kitapları, edebiyatı sunmaya devam ediyoruz. Editör, okuduğu ve beğendiği kitapları siz kitapseverlere de tavsiye ediyor.

İşte editörün masasındaki kitaplar...

Bir Aşk Masalı

Bir Aşk Masalı, beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası. Kaf Dağı’ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.

Sayfa: 256

Yol Hikayeleri

Alman edebiyatının usta isminin sevilen kitabını da editörün okuduğu eserlerden biri.

Sayfa: 120

Babamın Bağlaması

Cevdet Kudret Roman Ödülü, Attilâ İlhan Roman Ödülü, Fransa-Türkiye Edebiyat Ödülü ve Sait Faik Hikâye Armağanı sahibi Kemal Varol, sinemaya da uyarlanan romanı Âşıklar Bayramı’nın devamı olan Babamın Bağlaması’nda, merhaba ile hoşça kal arasındaki derin vadide yankılananlarla yine akıllardan çıkmayacak bir yolculuğa çağırıyor.

Sayfa: 212

Gece Hayatım

Editörün severek okuduğu bu kitabı, herkesin okumasında fayda var.

Sayfa: 2010

Arka Sokaktaki Cinayet

Polisiye tutkunları için...

Sayfa: 288