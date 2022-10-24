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    Editör masasındaki kitapları kitap kurtları için öneriyor

    Kitap Ayracı editörü, ekim ayında okuduğu kitapları siz edebiyatseverlere de öneriyor.
    • Özel İçerik
    • 24.10.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:21
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    Editör masasındaki kitapları kitap kurtları için öneriyor

    Ekim ayını da geride bırakmak üzereyiz. Ensonhaber Kitap Ayracı olarak siz kitapseverlere kitapları, edebiyatı sunmaya devam ediyoruz. Editör, okuduğu ve beğendiği kitapları siz kitapseverlere de tavsiye ediyor.

    İşte editörün masasındaki kitaplar...

    Bir Aşk Masalı

    Editör masasındaki kitapları kitap kurtları için öneriyor #1

    Bir Aşk Masalı, beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası. Kaf Dağı’ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.

    Sayfa: 256

    Yol Hikayeleri

    Editör masasındaki kitapları kitap kurtları için öneriyor #2

    Alman edebiyatının usta isminin sevilen kitabını da editörün okuduğu eserlerden biri.

    Sayfa: 120

    Babamın Bağlaması

    Editör masasındaki kitapları kitap kurtları için öneriyor #3

    Cevdet Kudret Roman Ödülü, Attilâ İlhan Roman Ödülü, Fransa-Türkiye Edebiyat Ödülü ve Sait Faik Hikâye Armağanı sahibi Kemal Varol, sinemaya da uyarlanan romanı Âşıklar Bayramı’nın devamı olan Babamın Bağlaması’nda, merhaba ile hoşça kal arasındaki derin vadide yankılananlarla yine akıllardan çıkmayacak bir yolculuğa çağırıyor.

    Sayfa: 212

    Gece Hayatım

    Editör masasındaki kitapları kitap kurtları için öneriyor #4

    Editörün severek okuduğu bu kitabı, herkesin okumasında fayda var.

    Sayfa: 2010

    Arka Sokaktaki Cinayet

    Editör masasındaki kitapları kitap kurtları için öneriyor #5

    Polisiye tutkunları için...

    Sayfa: 288


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