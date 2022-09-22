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    Editörün okuduğu ve okunmayı bekleyen masasındaki kitaplar

    Ensonhaber Kitap Ayracı editörünün masasında yer alan, okuduğu ve okumaya devam ettiği kitapları sizlere de tavsiye ediyor.
    • Özel İçerik
    • 22.09.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:59
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    Editörün okuduğu ve okunmayı bekleyen masasındaki kitaplar

    Ensonhaber Kitap Ayracı olarak yoğun günden içerinden kitaplarla sizlere soluk aldırmaya devam ediyor.

    Editöre yayınevleri tarafından gönderilen kitapları siz değerli okurlarımza öneriyor. Editörün okuduğu, okumaya devam ettiği ve okuyacağı kitapları sizlerle  paylaşıyor.

    Editörün masasına göz atalım...

    Dünya Ağrısı

    Editörün okuduğu ve okunmayı bekleyen masasındaki kitaplar #1

    Sayfa: 336

    Modern Türk edebiyatının sevilen yazarlarından olan Ayfer Tunç'un Dünya Ağrısı romanı, Ayfer Tunç'un üztün yeteneğinden ileri geliyor. Editörün büyük keyifle okuduğu Dünya Ağrısı, İki arkadaşın dünya algısı, okuyucuya Türkiye tarihindeki utanç sayfalarının bir özetini sunuyor.

    Kelimelere sıkılmış bir yumruk

    Arka planı toplumsal facialar, kitlesel cinnet hikâyeleriyle örülen Dünya Ağrısı'nda, geçmişle hesaplaşma cesaretini gösteren insanları yaşadıkları toplumdan ayıran sınır imleniyor. Dünya Ağrısı kelimelerle sıkılmış bir yumruk.

    Okuyun mutlaka...

    Gizemi Çözülmemiş Tarihi Olaylar

    Editörün okuduğu ve okunmayı bekleyen masasındaki kitaplar #2

    Sayfa: 120

    Okuyunca hayret ettim, hayret ettikçe daha çok derinlere daldım ve gizemli olayların sırlarının peşinde gitttim. Büyük bir merakla ve şaşkınlıkla okuduğum Gizemi Çözülmemiş Tarihi Olaylar kitabını şiddetle tavsiye ediyorum.

    6-7 Eylül 1955 Olayları

    Editörün okuduğu ve okunmayı bekleyen masasındaki kitaplar #3

    Sayfa: 480

    6-7 Eylül Olayları hakkında pek çok kitap yazıldı ama bu başka. Tamamen belgelere dayanan bu kitabı da keyifle okudum. Yakın tarihimizin önemli olaylarından olan 6-7 Eylül Olayları'nı bir de bu kitaptan okuyun...

    Tanrım Beni Başkan Yarat

    Editörün okuduğu ve okunmayı bekleyen masasındaki kitaplar #4

    Sayfa: 248

    Yeni kuşak gençlerin mutlaka okuması gereken kitabı, editörün bir diğer beğenerek okuduğu kitaplardan birini teşkil ediyor.

    Monte Cristo Kontu

    Editörün okuduğu ve okunmayı bekleyen masasındaki kitaplar #5

    Sayfa: 1072

    Büyük Fransız romancı Alexandre Dumas'ın klasiği olan iki dev ciltten oluşan Monte Cristo Kontu romanını henüz okumadım ve okunmayı bekleyen kitaplar arasındaki yerini koruyor. Dünya klasiklerine merakı olan okurlara duyurulur...



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