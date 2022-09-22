Editörün okuduğu ve okunmayı bekleyen masasındaki kitaplar

Ensonhaber Kitap Ayracı editörünün masasında yer alan, okuduğu ve okumaya devam ettiği kitapları sizlere de tavsiye ediyor.

Ensonhaber Kitap Ayracı olarak yoğun günden içerinden kitaplarla sizlere soluk aldırmaya devam ediyor.

Editöre yayınevleri tarafından gönderilen kitapları siz değerli okurlarımza öneriyor. Editörün okuduğu, okumaya devam ettiği ve okuyacağı kitapları sizlerle paylaşıyor.

Editörün masasına göz atalım...

Dünya Ağrısı

Sayfa: 336

Modern Türk edebiyatının sevilen yazarlarından olan Ayfer Tunç'un Dünya Ağrısı romanı, Ayfer Tunç'un üztün yeteneğinden ileri geliyor. Editörün büyük keyifle okuduğu Dünya Ağrısı, İki arkadaşın dünya algısı, okuyucuya Türkiye tarihindeki utanç sayfalarının bir özetini sunuyor.

Kelimelere sıkılmış bir yumruk

Arka planı toplumsal facialar, kitlesel cinnet hikâyeleriyle örülen Dünya Ağrısı'nda, geçmişle hesaplaşma cesaretini gösteren insanları yaşadıkları toplumdan ayıran sınır imleniyor. Dünya Ağrısı kelimelerle sıkılmış bir yumruk.

Okuyun mutlaka...

Gizemi Çözülmemiş Tarihi Olaylar

Sayfa: 120

Okuyunca hayret ettim, hayret ettikçe daha çok derinlere daldım ve gizemli olayların sırlarının peşinde gitttim. Büyük bir merakla ve şaşkınlıkla okuduğum Gizemi Çözülmemiş Tarihi Olaylar kitabını şiddetle tavsiye ediyorum.

6-7 Eylül 1955 Olayları





Sayfa: 480

6-7 Eylül Olayları hakkında pek çok kitap yazıldı ama bu başka. Tamamen belgelere dayanan bu kitabı da keyifle okudum. Yakın tarihimizin önemli olaylarından olan 6-7 Eylül Olayları'nı bir de bu kitaptan okuyun...

Tanrım Beni Başkan Yarat

Sayfa: 248

Yeni kuşak gençlerin mutlaka okuması gereken kitabı, editörün bir diğer beğenerek okuduğu kitaplardan birini teşkil ediyor.

Monte Cristo Kontu

Sayfa: 1072

Büyük Fransız romancı Alexandre Dumas'ın klasiği olan iki dev ciltten oluşan Monte Cristo Kontu romanını henüz okumadım ve okunmayı bekleyen kitaplar arasındaki yerini koruyor. Dünya klasiklerine merakı olan okurlara duyurulur...



