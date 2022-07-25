Editörün seçkisinde bu hafta yer alan beş kitap

Editörün seçkisinde bu hafta yer alan beş kitap

Kitap Ayracı editörü, sizler için beş kitaptan oluşan bir liste hazırladı. Bakmanızı öneriyoruz...

Yeni kitaplar, taze okumalar, yeni heyecanlar... Her ay yepyeni kitaplar yayınlanmaya devam ederken, bazen günlük koşuşturmacanın içinde ıskaladığımız kitaplar da olabiliyor.

Bunun için İtihaki Yayınları tarafından raflardaki yerini alan beş kitabı editör siz okurlar için derledi.

İyi okumalar dileriz..

Koyunlar Yukarı Bakar

Bilimkurgu yazınının başlıca kâhinlerinden biri olan John Brunner, aynı zamanda türün en deneysel ve yenilikçi eserlerine imza atmış bir yazar. Koyunlar Yukarı Bakar ise yazarın en dehşet verici kehanetlerinden biri.

Scott Pilgrim 2: Scott Pilgrim Dünyaya Karşı





Indie-rock tarzını, video oyunları formülünü ve sevgiye duyulan özlemi bir potada eritiyor… Eğlenceli ve benzersiz bir cevher.

Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar





Polat Özlüoğlu; Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar kitabıyla yeniden merhaba diyor okura. Sesini ailenin tam ortasından yükseltiyor. Kendine has üslubu ve sarsıcı öyküleriyle içine düştüğümüz cendereyi yaşanır kılıyor.

Gölgesiz Kadınlar





Gölgesiz Kadınlar, bir ilk roman. İlker Koçaş, polisiye bir vakanın çözümlendiği romanında yolları bir süreliğine birleşen iki kadının hikâyesini anlatıyor. Segah’ın, Rozlin’in, polislerin ve gazetecilerin gözünden aktarılan olaylar silsilesinin sonunda bir sır perdesi aralanıyor.



Adı Olmayan İkinci Öykü





Adı Olmayan İkinci Öykü; tek bir öykünün farklı yataklardaki akışı, kendi ekseninden fırlayarak çıkmak isteyen bir öykü toplamı.