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    Editörün seçkisinde bu hafta yer alan beş kitap

    Kitap Ayracı editörü, sizler için beş kitaptan oluşan bir liste hazırladı. Bakmanızı öneriyoruz...
    • Özel İçerik
    • 25.07.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:04
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    Editörün seçkisinde bu hafta yer alan beş kitap

    Yeni kitaplar, taze okumalar, yeni heyecanlar... Her ay yepyeni kitaplar yayınlanmaya devam ederken, bazen günlük koşuşturmacanın içinde ıskaladığımız kitaplar da olabiliyor.

    Bunun için İtihaki Yayınları tarafından raflardaki yerini alan beş kitabı editör siz okurlar için derledi.

    İyi okumalar dileriz..

    Koyunlar Yukarı Bakar

    Editörün seçkisinde bu hafta yer alan beş kitap #1

    Bilimkurgu yazınının başlıca kâhinlerinden biri olan John Brunner, aynı zamanda türün en deneysel ve yenilikçi eserlerine imza atmış bir yazar. Koyunlar Yukarı Bakar ise yazarın en dehşet verici kehanetlerinden biri.

    Scott Pilgrim 2: Scott Pilgrim Dünyaya Karşı

    Editörün seçkisinde bu hafta yer alan beş kitap #2

    Indie-rock tarzını, video oyunları formülünü ve sevgiye duyulan özlemi bir potada eritiyor… Eğlenceli ve benzersiz bir cevher.

    Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar

    Editörün seçkisinde bu hafta yer alan beş kitap #3

    Polat Özlüoğlu; Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar kitabıyla yeniden merhaba diyor okura. Sesini ailenin tam ortasından yükseltiyor. Kendine has üslubu ve sarsıcı öyküleriyle içine düştüğümüz cendereyi yaşanır kılıyor.

    Gölgesiz Kadınlar

    Editörün seçkisinde bu hafta yer alan beş kitap #4

    Gölgesiz Kadınlar, bir ilk roman. İlker Koçaş, polisiye bir vakanın çözümlendiği romanında yolları bir süreliğine birleşen iki kadının hikâyesini anlatıyor. Segah’ın, Rozlin’in, polislerin ve gazetecilerin gözünden aktarılan olaylar silsilesinin sonunda bir sır perdesi aralanıyor.

    Adı Olmayan İkinci Öykü

    Editörün seçkisinde bu hafta yer alan beş kitap #5

    Adı Olmayan İkinci Öykü; tek bir öykünün farklı yataklardaki akışı, kendi ekseninden fırlayarak çıkmak isteyen bir öykü toplamı.


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