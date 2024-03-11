Efsane yapımcı Rick Rubin'den içimizdeki yaratıcıyı harekete geçirmenin yollarına dair kitap Rick Rubin'in yazdığı Yaratıcı Eylem, yaratıcılığın yaşamımızda kapladığı alanı nasıl genişletebileceğimizi gösteren ışıltılı ve ilham verici bir kitap.

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Genel geçer anlamda sanat yapıp yapmadığımıza bakmaksızın hepimiz birer sanatçı olarak yaşıyoruz. Verileri algılıyor, süzgeçten geçiriyor, ardından bu bilgi setinden yola çıkarak kendimiz ve başkaları için bir deneyim oluşturuyoruz.

Farkında olalım ya da olmayalım, sadece hayatta olduğumuz için bile süregiden yaratma sürecinin aktif katılımcılarıyız. Sanatçı gibi yaşamak dünyada bir varoluş biçimidir. Bir algılayış ve farkındalık şeklidir."

“Rick Rubin dâhi yaratıcı dediğimiz şeyin bire bir karşılığı ve sanırım bu, bugüne kadar yaratıcılık üstüne okuduğum en ilham verici kitap.”

Matt Haig

Rick Rubin müzik dünyasının sınırlarını zorlayan, Time’ın “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” listesine girmiş bir vizyoner. İnsanları yıllarca kendilerini aşmaya teşvik etmiş, Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, Slayer, Jay Z ve Adele gibi pek çok efsanenin, efsanevi müzik yapımcısı.

Çoğu müzik yapımcısı kendine has sounduyla tanınırken Rick Rubin birlikte çalıştığı sanatçılar için kendilerini aşabilecekleri bir alan yaratmasıyla meşhur: Doğuştan gelen özgür ruhlarıyla, beklentilerle ehlileştirilmemiş saf benlikleriyle yeniden temasa geçebilecekleri bir alan.

İç dünyamızla uyum sağlamak

Bu kitap, Rubin'in aynı alanı bizler için oluşturma girişimi. Çünkü ona göre yaratıcılık doğuştan gelen bir hak ve hepimize mahsus. Yeter ki gereken öz farkındalığı geliştirebilelim, dışarıdan nasıl algılandığımızı bir tarafa bırakıp, doğrudan iç dünyamızla uyumlanabilelim.

Herkesin izleyebileceği rota

Yaratıcı Eylem, sanatçının yolunu herkesin izleyebileceği bir rota olarak aydınlatan; yaratıcı sürecin sadece başarı hikâyelerinden ibaret olmadığını, aynı zamanda zorluklar ve cesur hatalardan geçtiğini gösteren bir rehber. Rubin bir ömür boyu süren çalışmalarından edindiği bilgeliği damıtıp, yaratma gücünü hepimiz için daha erişilebilir kılıyor.

"Güçlü bir kitap"

"İster müşterisiyle iletişim kurmakta zorlanan biri olsun ister iş yetiştirmeye çalışan bir sevdiğiniz, Yaratıcı Eylem, teşvik edici o kıvılcıma ihtiyaç duyan herkes için sorunlara yeni bir bakış açısıyla yaklaşmaya yardımcı olacak, güçlü bir kitap.”

Guardian

Yazar Hakkında

Rick Rubin, Def Jam Recordings’in kurucu ortağı, American Recordings’in kurucusu ve Columbia Records’un eski eşbaşkanıdır. Kariyerinin ilk yıllarında Beastie Boys, Run-DMC ve LL Cool J gibi grup ve sanatçıların yapımcılığını üstlenerek hip hop’un popülerleşmesinde önemli rol oynadı.

Ardından Metallica, Slayer, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Aerosmith, Linkin Park, Johnny Cash, Justin Timberlake, Ed Sheeran, Kanye West, Imagine Dragons gibi farklı türden sanatçıların albümlerine imza attı.

2012 yılında Adele’in 21 albümünün yapımcısı olarak kazandığı Yılın Albümü Ödülü dahil yılın en önemli yapımcısı olarak adlandırılan Rubin, Time’ın Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı.

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