Eğlenceli bir bilim kurgu: Büyükannem İlk Marslı Sevilen yazar Elif Yonat Toğay’ın Mars’ın bir kolonisinde geçen macerayı konu alan Büyükannem İlk Marslı kitabı, okurları büyük maceraya davet ediyor.

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Büyükannem İlk Marslı, 24. yüzyılda geçen ve 10 yaşındaki Maya ile ilk Marslı olan büyükannesinin birlikte atılacakları bir macerayı anlatan bir bilim kurgu kitabıdır.

Olay örgüsü, eğitimli insanların bile ötekilere karşı temelsiz bir güvensizlik geliştirebildiği ve barış ve refahı baltalayacak kadar ileri gidebildiği yabancı düşmanlığı ile iç içe geçmiştir.

Öte yandan büyükanne, Maya'ya farklı kültürlerin bir arada yaşamasının ve fikir alışverişinin zenginleştirici olduğunu öğütler. Dünya'dan gelen insanlar kadar zeki uzaylılar da bu yabancı düşmanlığının konusudur ve bu farklı yaşam formları arasındaki barışçıl iş birliği tehlikededir.

Mars yerleşimcileri, kaynakların acımasızca tüketildiği Dünya'daki acı deneyimlerden ders almış ve Marslıları kaynak kıtlığı konusunda bilinçlendirmişlerdir. Mars'ı dünyalaştırmak üzere olsalar da aynı hataları tekrarlamamaya kararlıdırlar.

Sade anlatım

Kitabın bir diğer ince iddiası da yapay zekâ ve robotların insanların yardımcısı haline geldiği ve onları herhangi bir risk olmadan insanların refahı için kullanmanın mümkün olduğudur. Hikâyede birçok sağlam bilimsel gerçek kullanılıyor ve okuyucu bu kavramlarla, hedef yaş grubunun anlayabileceği basitlikte bir sözlük aracılığıyla tanıştırılıyor.

21. yüzyılın ilk yarısında Dünya’daki birçok ülke Mars’a gitmek için yarışmaya başladı. Yıllar sonra da bunu başardılar. Mars’ta sürekli yaşamı destekleyecek yerleşik düzen kurulunca yarışı kimin kazandığının bir önemi kalmadı ve ortak koloniler oluşturuldu: Simud, Ubud ve Edam...

Simud, ilk kurulan, en büyük ve en kalabalık koloniydi. Bu ilk koloniden sonra bilimsel araştırmaları yerinde yapmak için Mars’ın farklı yerlerinde Ubud ve Edam kolonileri kuruldu. Şimdi ise, insanlık yepyeni bir çağın eşiğinde.

Mars’ı dünyalaştırmak için kollar sıvandı, nefesler tutuldu. Blöggler ile gerçekleştirilecek ortak proje sayesinde, Mars belki de çok yakında mavi-yeşil bir gezegen olacak.

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Tıpkı dünya gibi…

Mars’ın Simud kolonisinde ailesiyle birlikte yaşayan Maya’nın hayatı pek sıradandı. Okul, sınavlar, sürekli meşgul olan anne ve babasıyla hayat, evrenin neresinde olursan ol aynıydı. En yakın arkadaşı robot Bo vardı neyse ki… Bir de Mars’ta doğan ilk bebek olarak ünlenmiş büyükannesi…

Maya bir gün coğrafya ödevi için kayaç örnekleri toplamak üzere Mars yüzeyine çıktı. Tabii o gün, büyükannesiyle birlikte atılacağı çılgın bir maceranın başlayacağından habersizdi. Mars’ın, hatta insanlığın geleceği büyük tehlikedeydi ve bunu çözebilecek sadece bir kişi vardı…

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