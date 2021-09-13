Elif Erdoğan ilk kitabı Dokuzdan Küpe Çiçeği kitabını anlattı

Genç yazar Elif Erdoğan, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan öykü kitabı olan Dokuzdan Küpe Çiçeği adlı kitabı hakkında konuştu.

Dokuzdan Küpe Çiçeği kitabıyla çok konuşulan Elif Erdoğan, verdiği söyleşide, "Bir kelimenin, bir nesnenin peşine takılıp yazdığım öyküler." dedi.

İşte yazarın verdiği söyleşiden bir bölüm...

Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Kitaplar hayatınıza nasıl girdi, “okur” olmaktan “yazar” olmaya giden yol nasıl başladı ve ilerledi?

"Okumak, yazmak daha doğrusu kitaplar arasında olmak beni mutlu ettiğini keşfettiğim ilk şeyler oldu. Daha ilkokul dönemindeyken bile kütüphanelerde çok uzun vakitler geçirirdim, okuma yazma faaliyetlerinde mutlaka yer alırdım. Bu süreçte ailem ve öğretmenlerim de her zaman desteklediler beni, sanıyorum bu da heyecanımı hiç kaybetmeden yürümemi sağladı. Üniversite döneminden ve özellikle Veysi (Erdoğan) ile tanıştığım zamandan beri okumalarımı daha doğru bir hat üzerine oturttum. Sonrası tamamen ne yazmak istediğim, kendi ritmimin nerede bulacağımla ilgili bir arayıştı ve çok kısa öyküler yazarak bu arayıştan Dokuzdan Küpe Çiçeği ile çıktım diyebilirim."





Sayfa: 104

Dokuzdan Küpe Çiçeği’nin ortaya çıkış öyküsünü anlatabilir misiniz? Fikir nasıl doğdu, ismine nasıl karar verdiniz, yazma süreci nasıl gelişti, yazarken uyguladığınız belli rutinler veya ritüeller var mı?





"Hiçbir rutin ya da ritüelim yok yazma konusunda. Çoğunlukla zihnimde şekillenen öyküleri oturup bir solukta yazıyorum. Hatırı sayılır bir kısmı da zihnimde bir şey belirmeden bir kelimenin, bir nesnenin peşine takılıp yazdığım öyküler. Dosyayı açıp yazmalar sıklaştıkça ben de her gün bir şeyler yazmak konusunda ısrarcı oldum, süreç böyle gelişti. Dokuzdan Küpe Çiçeği adı daha önce yazdığım bir çocuk hikâyesinden geliyor, bu hikâyeyi tam olarak istediğim yere çekemedim ama bir kitap ismi olarak bu dosyaya çok yakıştırdım."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com