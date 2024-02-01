Elif Şafak'ın başka kitaplardan intihal ettiği iddia edilen eserleri ve örnekler Yazar Elif Şafak'ın meslektaşı Mine Kırıkkanat'ın Sinek Sarayı romanından intihal ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Şafak maddi ve manevi tazminata hükmedildi. Yazarın başka kitaplarında da intihal olduğu gerekçesiyle eleştirilerin odağında oldu.

Özel Haber

Edebiyatımız geçtiğimiz haftalarda yeni bir tartışmaya sahne oldu. Kimi eleştirmenleri ikiye ayıran olayı hatırlayalım.

Elif Şafak 2012'de yayınlanan Pit Palas romanı, kendisi gibi yazar ve gazeteci olan Mine Kırıkkanat'ın Sinek Sarayı kitabından intihal ettiği gerekçesiyle Kırıkkanat tarafından dava açıldı.

Davayı görüşen mahkeme Mine Kırıkkanat'ı haklı buldu; Elif Şafak'ı maddi ve manevi tazminata hükmetti. Bunun üzerine açıklama yapan Şafak; Mine Kırıkkanat'ın uzun süredir kendisiyle uğraştığını ve iddiaların ise mesnetsiz olduğunu söyledi.

Yazar Elif Şafak'a daha önce bu ve buna benzer intihal iddiaları konuşuldu zamanla da unutuldu ama; son davayla birlikte yazarın diğer kitaplarında da yaptığı iddia edilen intihal suçlamaları oldu.

Yazarlardan Şafak'a destek

Karar sonrası 130 yazar Elif Şafak için bildiri yayınlayarak şu ifadelere yer verildi;

"Elif Şafak'ın Bit Palas adlı yapıtı hakkında Mine G. Kırıkkanat tarafından açılan intihal davasının birinci derece mahkemede karara bağlanması üzerine, bazı çevreler sosyal medyada Elif Şafak‘ı hedef alan bir linç kampanyası başlattı. Paylaşımların içeriği ve üslubu, dertlerinin edebiyat olmadığını düşündürüyor. Bizler, edebiyatçılar olarak, bu linç kampanyasını hayret ve endişe ile izliyoruz."

İşte yazarın intihal ettiği düşünülen kitapları

Ustam ve Ben

Yazar Elif Şafak'ın kitabı Ustam ve Ben çıkmadan intihal iddiaları başladı. Şafak'ın kitabının konusunu yazar Jose Saramago'nun Filin Yolculuğu kitabından aldığı iddia ediliyor.

İskender

Elif Şafak, İskender adlı romanında Fırat’tan başlayıp, Londra’ya kadar uzanan yolculukta, toplumun erkek çocuğa bakışını, insanların aslında en çok sevdiklerini incittiğini ve en buyuk yaraların ailede açıldığını anlatıyor. Zadie Smith’in İnci Gibi Dişler romanında ise benzer bir göç hikayesi anlatılıyor ve tıpkı İskender’de olduğu gibi Londra'nın kenar semtlerinden birinde geçiyor.

Aşk

Elif Şafak'ın 2009'da yayınlanan, çok okunan romanı olan Aşk da intihal suçlamalarına maruz kaldı. Buna göre, Elif Şafak yazar Sinan Yağmur'un Aşkın Gözyaşları romanından intihal ettiği iddia edildi.

Bit Palas

Son örnek ise Elif Şafak2ın Bit Palas romanı. Şafak, Mine Kırıkkanat'ın Sinek Sarayı romanından intihal ettiği gerekçesiyle tazminata hükmedildi.

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