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    En eski öğretmenimiz doğa ve bilim el ele: Bitkilerin Ruhu

    Bir Amerikan yerlisi ve botanik bilimci olan Kimmerer, Bitkilerin Ruhu'nda kadim bilgilerle bilimin sesini birleştiriyor; bize yeniden doğanın sesini duymayı öğretiyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 08:58
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    En eski öğretmenimiz doğa ve bilim el ele: Bitkilerin Ruhu

    Robin Wall Kimmerer, Potawatomi halkının bir üyesi ve bir botanikçi olarak doğayla birden fazla dilde konuşabilen bir araştırmacı... Bir yandan çocukluğundan itibaren bitki ve hayvanlarla kurduğu ilişki ona doğanın en eski öğretmenimiz olduğunu göstermiş, öbür yandan ise botanik eğitimi ona bütünün parçalarını görmeyi öğretmiş.

    Halkının öğretilerini ve bilimin sesini kendinde birleştiren Kimmerer, Bitkilerin Ruhu'nda bu iki farklı bilgi merceğinden bakarak edindiği tecrübeleri bir araya getiriyor ve canlıların dünyasıyla kurduğumuz ilişkinin karşılıklı olması gerektiğini hatırlatıyor.

    Çünkü ancak diğer canlıların dillerini anlayabildiğimiz zaman dünyanın cömertliğini anlayabilir, bu cömertliğe karşılık kendi hediyelerimizi vermeyi öğrenebiliriz. Gezegenimizin sesini duymak bizim sorumluluğumuz...

    En eski öğretmenimiz doğa ve bilim el ele: Bitkilerin Ruhu #1

    Sayfa: 424

    KİTAP İÇİN NE DEDİLER

    "Robin Wall Kimmerer olağanüstü bir kitap yazmış; kanıtlara dayalı, objektif bir bilim anlayışının, yerlilerin kadim öğretileriyle nasıl zenginleşebileceğini gösteriyor. Güzelliği o kadar iyi yakalayıveriyor ki… boylu mazıların, yabani çileklerin, yağmurun eksik olmadığı ormanların, mis gibi kokan kutsal ot dolu çayırların manzarası kitabı kenara koyduğunuzda bile gözünüzün önünden gitmiyor."

    Jane Goodall

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr



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