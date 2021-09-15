Euro
9.9769
0.1%
Dolar
8.4415
0.12%
Altın
487.59
-0.38%
Borsa
1.431
-0.27%
Bitcoin
401.440
2.41%
EXEN Coin
24.80
1.30%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C
    Erendiz Atasü'nün edebiyatımızın başyapıtlarından: Bir Düğün Gecesi

    Erendiz Atasü'nün edebiyatımızın başyapıtlarından: Bir Düğün Gecesi

    Edebiyatta 40. yılını dolduran Erendiz Atasü, günümüzün çetin gerçeklerine modern edebiyatımızın başyapıtlarından Bir Düğün Gecesi'nin merceğinden bakıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bir Başka Düğün Gecesi, korkunç bir travma etrafında gelişen olayları ve bu travmanın farklı kesimlerden kişilerin dünyasında yarattığı sarsıntıları anlatıyor. Farklı sınıftan iki ailenin hayatının çakışmasını ve Menekşe'nin başına gelenleri konu alıyor.

    Eril tahakkümün boyunduruğundaki bir toplumda meydana gelen ve büyük bir travma etrafında dönen olayları, değişen, parçalanan hayatları, hesaplaşmaları ve her şeye rağmen yeni başlangıçlar yapma cesareti bulanları anlatıyor.

    Erendiz Atasü nün edebiyatımızın başyapıtlarından: Bir Düğün Gecesi #1

    Sayfa: 248

    İNSANIN DERİNLİKLERİNE İNEN ROMAN

    İnsan psikolojisinin derinliklerine, travmalara, şüphelere, toplumsal ideallere ayna tutarak toplumca göz ardı edilen bir hikâyeyi aktarıyor Erendiz Atasü; alıkonulma, sırt çevirme ve vicdan azabını; çaresizlik, güvensizlik ve edilgenlik gibi zor durumları irdeliyor bu çarpıcı romanında.

    Erendiz Atasü nün edebiyatımızın başyapıtlarından: Bir Düğün Gecesi #2

    MODERN EDEBİYATIN BAŞYAPITI

    Dahası günün çetin gerçeklerine Bir Düğün Gecesi'nin merceğinden bakarak, modern edebiyatımızın bu başyapıtına bir saygı duruşunda bulunuyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir