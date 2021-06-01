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    Erhan Afyoncu'dan Yakın Tarih Dersleri kitabı

    Tarihçi-yazar Erhan Afyoncu'nun Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri kitabı, Yeditepe Yayınları tarafından yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 16:09
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    Erhan Afyoncu'dan Yakın Tarih Dersleri kitabı

    Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Tarihçi-yazar Erhan Afyoncu'nun yeni kitabı, kitapseverlerle buluştu. Pek çok esere imza atan Afyoncu bu kitabında da yakın tarihi mercek altına alıyor.

    KAYNAK ÖZELLİĞİNDE

    Sevilen tarih kitapları yazan Erhan Afyoncu'nun Yakın Tarih dersleri kitabı, büyük bir kaynak özelliği taşıyor.

    Günümüzde cereyan eden birçok mesele geçen asırda da hemen hemen aynı şekilde yaşanmıştı.

    Erhan Afyoncu dan Yakın Tarih Dersleri kitabı #1

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    Sayfa: 360

    Erhan Afyoncu dan Yakın Tarih Dersleri kitabı #2

    Erhan Afyoncu

    İLGİNÇ OLAYLARIN KİTABI

    Başta devlet adamlarımız olmak üzere okuma-yazma bilen her Türk'ün imparatorluğun 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başındaki dağılma sürecini, ayakta kalabilmek için yaptığımız mücadeleyi, izlediğimiz yanlış siyasetler ve yaptığımız hatalar ile o dönemde Avrupa'nın bize karşı izlediği siyaseti bütün teferruatıyla okuması gerekir.

    Bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan ve günümüzde de yansımaları olan ilginç hadiseleri okuyacaksınız.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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