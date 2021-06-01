Erhan Afyoncu'dan Yakın Tarih Dersleri kitabı

Tarihçi-yazar Erhan Afyoncu'nun Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri kitabı, Yeditepe Yayınları tarafından yayınlandı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Tarihçi-yazar Erhan Afyoncu'nun yeni kitabı, kitapseverlerle buluştu. Pek çok esere imza atan Afyoncu bu kitabında da yakın tarihi mercek altına alıyor.

KAYNAK ÖZELLİĞİNDE

Sevilen tarih kitapları yazan Erhan Afyoncu'nun Yakın Tarih dersleri kitabı, büyük bir kaynak özelliği taşıyor.

Günümüzde cereyan eden birçok mesele geçen asırda da hemen hemen aynı şekilde yaşanmıştı.

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Erhan Afyoncu

İLGİNÇ OLAYLARIN KİTABI

Başta devlet adamlarımız olmak üzere okuma-yazma bilen her Türk'ün imparatorluğun 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başındaki dağılma sürecini, ayakta kalabilmek için yaptığımız mücadeleyi, izlediğimiz yanlış siyasetler ve yaptığımız hatalar ile o dönemde Avrupa'nın bize karşı izlediği siyaseti bütün teferruatıyla okuması gerekir.

Bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan ve günümüzde de yansımaları olan ilginç hadiseleri okuyacaksınız.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com