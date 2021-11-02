Ernest Hemingway'ın çok güzel bir roman dediği kitap: 1902 Doğumlular

Alman yazar Ernst Glaeser ve onun başyapıtı 1902 Doğumlular, yazarın önemli çağdaş klasikler arasındaki yerini alıyor. Roman, ünlü yazar Ernest Hemingway'ın övgüsünü kazandı.

Yirminci yüzyılın ilk yarısında dünyamızı altüst eden iki büyük savaş –yaşanan derin üzüntü ve acılar bir tarafa- dünya edebiyatına, barıştan, kardeşlikten ve insancıllıktan yana çok güçlü bir soluk kattı.

Savaş koşullarını, savaşa giden yolları ve savaşın ta kendisini çocukların bakış açısıyla anlatmak ise bu umutlu havaya ayrı bir renk kattı.

Savaşın ve zorlu koşulların, çocukların gözünden anlatılması 1902 Doğumlular’a da farklı bir güç ve hava katıyor… 1902 senesinde doğup, I. Dünya Savaşı’nı 12-16 yaşlarında karşılayan ve yaşayan çocukların gözleri, insanlığa dair çok şey anlatıyor.





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1902 DOĞUMLULAR

1902 Doğumlular, özgün anlatım tarzı ve hem melankolik hem de mizahi ögeler barındıran diliyle; neredeyse bir laboratuvar özelliği sunan küçük bir Alman kasabasındaki gençlerin siyasi ve cinsel uyanışlarını, sosyal demokrat siyasetin enternasyonalizm ile milliyetçilik arasında sıkışmasını, açlık ve ekmek kavgasını çok canlı bir biçimde anlatıyor.

"OLAĞANÜSTÜ BİR ROMAN"

Amerikalı yazar Ernest Hemingway, kitap hakkında, "Olağanüstü derecede bir roman." ifadelerini kullanmıştı.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com