Felis Kohen'den bir kitaptan öte yaşam rehberi: Şamanın Kadın Çemberi Spiritüel rehber, kılavuz ve yazar Felis Kohen, Şamanın Yaşam Çemberi isimli beşinci baskısını yapan ilk kitabının ardından şimdi de merakla beklenen Şamanın Kadın Çemberi isimli ikinci kitabını Destek Yayınevi etiketiyle okuyucularla buluşturdu.

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Felis Kohen'in yeni kitabı 'Şamanın Kadın Çemberi'nde okuyucular, dişil enerjinin gücünü keşfedecek. Sadece bir kitap olmanın ötesinde Şamanın Kadın Çemberi’nde yer alan aktif uygulamalar, ritüeller ve meditasyonlar ile okuyucuları sevgi, sarsılmaz güç ve besleyici bir sıcaklıkla sarıp, yürüyen bir organizma olarak hayatlarına kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Tüm kadınlara ithafen yazdığı Şamanın Kadın Çemberi kitabında; kadınların acılarını özgürleştirmeyi, onları güçlendirmeyi, genetik aktarılan tüm soylardan gelen acılardan soymayı, kızlarımıza kendilerini güçlendireceği araçlar sunmayı, çıkış yollarını göstermeyi, riske karşı korkmadan kendine sahip çıkmayı paylaşarak yeni neslin kızlarını özgür kılmak amacıyla bir yol haritası çiziyor.

"Tanrıçanın eşsiz kızlarına yazılmıştır"

Felis Kohen, ikinci kitabı 'Şamanın Kadın Çemberi'nin önsözünde etkileyici yazısıyla şu sözleri söylüyor; ''Bu kitap tacize, tecavüze uğramış, darp edilmiş, kırılmış, sindirilmiş, sesi kısılmış, her şeye rağmen meşalesini, ilmini, ışığını, çığlığını sonsuzluğa kadar korumuş tanrıçanın eşsiz kızlarına yazılmıştır.''

Doğanın döngüsü...

Felis Kohen, tüm kadınlarımızı güçlendirerek, kendilerinin dışında etraflarındaki diğer kadınlara da destek olacakları bir yoldan çıkarak kaleme aldığı Şamanın Kadın Çemberi kitabında, şifalı bir alanda atölye çalışmalarının da alınabileceği bir çatı oluşturuyor.

Doğanın döngüsünden ilham alacağınız bu çemberde kız kardeşlerinizle birlikte yerinizi alarak, kalbinizi sonsuz şefkate açabilirsiniz.

Sayfa: 288

"Davula vuran şaman olan değildir, davula vuran eşiği geçendir"

Kadın çemberi, parçalarını bir araya getirmeye niyetlenmiş bir kadının muazzam bir metaforudur. Çemberde yerinizi aldığınız andan itibaren çemberin alanı çalışmaya başlar. Görünmez ilmekler atılır, gizli düğümler çözülür...

Çemberler, doğumun ve ölümün, başlangıcın ve bitişin, yaralara bakmanın ve dönüşümün, kutsal olanla birleşip onu yüceltmenin yeridir.

Orada tüm kadınlar toplanır, birbirini destekler ve en zayıf olanı yüreklendirmek için gücü çağırır. Kutsal öykülerde anlatılan ana tanrıçanın çeşitli formları eşliğinde yürünecek bu gizli yolda amaç kendi potansiyelinizi açığa çıkarmak, uyum yaratmak ve şifadır.

Felis Kohen

Dişil enerjinin gücü

Dişil enerjinin gücünü keşfedeceğiniz bu kitap, sadece bir kitap olmanın ötesine geçerek, aktif uygulamalar, ritüeller ve meditasyonlar eşliğinde sizleri sevgi, sarsılmaz güç ve besleyici bir sıcaklıkla saracak. Doğanın döngüsünden ilham alacağınız bu çemberde kız kardeşlerinizle birlikte yerinizi alın ve kalbinizi sonsuz şefkate açın.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com