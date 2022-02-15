Felis Kohen’in yazdığı Şaman’ın Yaşam Çemberi ile farklı bir deneyim

Felis Kohen, Şamanın Yaşam Çemberi ile sizleri Şamanizm ve Kabala öğretilerinin harmanlandığı bir deneyime davet ediyor.

İnsanlığın kadim bilgilerinin nesillerdir aktarıldığı öğretiler yoluyla yaşam yolculuğunuzda yeni bir kapı açmak ister misiniz? Felis Kohen uzun yıllardır üzerine çalıştığı ve kendi yaşamında da deneyimlediği uygulamalarla hayata yeni gözlerle bakmanızı sağlayacak bir pencere açıyor.

Bu yolculuğa dünyanın çeşitli yerlerinde hem modern hem de kadim bilgeliklerle yetiştirilerek ve kendi üzerinde çalışarak başlayan Felis Kohen Şaman’ın Yaşam Çemberi kitabıyla herkesin kendi karanlığına bir ışık yakabileceğini ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu iyiliğe ancak yaralarını iyileştirebilmiş insanlarla ulaşabileceğimizi gösteriyor. Her birimize iyileşme yolunda atacağımız o ilk adım için cesaret veriyor.

ŞAMANİZM VE KABALA

Şamanizm ve Kabala öğretilerinde ya da Jung’un çalışmalarında gölgeyle tanışmadan söz edilir. Gölge hep bizimledir ve hayatta kavga ettiğimiz, inatlaştığımız, sevmediğimiz ne varsa gölgemizde de o vardır. Çeşitli sorular ve çalışmalarla gölge ışığa çağrılmaya çalışılır ancak ışık büyüdükçe gölge de büyür.

Bir bozukluğun tedavisi her zaman bir kahramanın yolculuğu potansiyeline sahiptir. Pas'ın altına çevrilmesi simyasal bir süreçtir. Böylelikle şartlanmalar, yaralanmalar, travmaya bağlı olan güçlerini serbest bırakır ve yeni potansiyellere dönüşebilir.

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RUHUN KAYBOLAN IŞIK PARÇALARI

Ancak böyle bir yolculukla ruhun kaybolmuş ışık parçaları yuvasına geri dönebilir. Herkes için gerekli olan bu süreç tüm masallarda, mitlerde ve efsanelerde anlatılır. Büyüleyicidirler çünkü zayıf insanlar karanlıklarıyla, zayıflıklarıyla ve şeytanlarıyla yüzleşerek asıl tohumlarına ulaşırlar.

Yazar Felis Kohen, Şamanın Yaşam Çemberi kitabıyla sizleri iki kadim bilgeliğin harmanlandığı bir deneyime davet ediyor. Yaşamınızı gözden geçirmenize, yeniden kendinize odaklanmanıza ve kendinizi görmenize yardımcı olacak uygulamalar ve yol haritalarıyla gölgenin ışığa dönüşmesine yardımcı oluyor.

Herkesi ruhuyla karşılaşacağı ve bir kahraman olarak yola devam edeceği çemberdeki o noktaya, mucizevi değişimin başlayacağı yere çağırıyor.