Filistinli göçmen Etaf Rum, kendi tecrübelerini yazdı: Kadının Adı Yok

Etaf Rum’un bir Filistinli göçmen olarak kendi tecrübelerini kaleme aldığı kitabı Kadının Sesi Yok, Rum'un dokunaklı hayat hikayesidir.

Türkçeye çevirilenve ilk kez İthaki Yayınları’ndan çıkan 336 sayfalık roman; şair, yazar ve şarkıcı Maya Angelou’nun, "İçinde anlatılmamış bir hikâye taşımaktan daha büyük bir ıstırap yoktur" dedi.

Feminist ve sivil hakları aktivist Audre Lorden’nin, "Konuşmayan, korkudan sesleri çıkmayan kadınlar için yazıyorum çünkü bize kendimizden çok korkuya saygı duymamız öğretildi. Sessiz kalmanın bizi kurtaracağı öğretildi ama kurtarmaz" cümleleriyle açılış merhabasını veriyor…

Otobiyografik izler taşıyan ilk romanı Kadının Sesi Yok'ta Etaf Rum, edebiyatın zayıflar ileezilenler için özgürleştirici gücüne ve gelenekler arasında sıkışıp kalmış günümüzkadınlarının iç çatışmalarına ve özlemlerine incelikle bakıyor.

"SESSİZLİĞİN SENİ KORUMAYACAK"

"Bu hikâyeyi yazarken yaşadığım tereddüt ve korku dolu anların pek çoğunda Maya Angelou, Malala Yusufzay ve Audre Lorde gibi cesur kadınlardan ilham almaya çalıştım. Lorde’nin söylediği, "Sessizliğin seni korumayacak" sözünü özümseyene kadar yazmaya devam ettim. Kadının Sesi Yok’u bu kadınlardan aldığım cesaretle yazdım. Kadınların toplum içinde yapabileceklerinin sınırları olduğu öğretilerek büyüdüm ben. Her ne zaman ki önceden planlanmış evlilik ve annelik yolunun dışına çıkma arzumu dile getirdim, tekrar tekrar bir kadının bir erkek olmadığı hatırlatıldı bana."





Sayfa: 336

"TALEPLERİ VE BECERİLERİ ÖĞRENDİM"

Kitabın sonunda okurlara bir de mektup yazan yazar Rum, şöyle devam ediyor: "Yine de daha sonra bunun, aynı zamanda benim güçlü yanım olduğunu, çevremdeki kadınların erkeklerden farklı oldukları şeyleri; kültürün, ailelerin, ilişkilerin ve ebeveynliğin taleplerini bir arada karşılama becerilerini öğrendim."

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"Khaled Hosseini’nin Bin Muhteşem Güneş’iyle karşılaştırılmayı hak eden bir eser."

Refinery 29

Bir kadının hayatının değeri nedir? Bu soru, Etaf Rum’un kuvvetli ilk romanı sayesinde ülkeler ve nesiller boyunca yankılanıyor."

Washington Post





Etaf Rum...

YAZAR HAKKINDA...

Filistinli göçmen bir ailenin kızı olan Etaf Rum 8 Mayıs 1989’da Brooklyn, New York’ta doğdu. Genç yaşta görücü usulü evlendirilen yazar, Kuzey Carolina’ya taşındı ve burada iki çocuğu oldu.

Çocuklarını yetiştirirken bir yandan kendini eğitimine adayan Rum, Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Amerikan Dili ve Edebiyatı alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı.

Bir Filistinli göçmen olarak kendi tecrübelerini kaleme aldığı Kadının Sesi Yok kitabı 2019 yılında yayımlandığında büyük ses getirdi.

Bir yandan eğitmenlik yapan, bir yandan da Books and Beans isimli kitapçısını işleten yazar, aynı zamanda 2022 yılında yayımlamayı planladığı ikinci romanı üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

