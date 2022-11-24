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    Fıstık Ahmet Tanrıverdi'nin Hafıza Çekmecemde Biriktirdiklerim kitabı

    Prinkipo Mezeleri’nin yazarından Büyükada’nın belleğine bir armağan:Hafıza Çekmecemde Biriktirdiklerim...
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 09:03
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    Fıstık Ahmet Tanrıverdi'nin Hafıza Çekmecemde Biriktirdiklerim kitabı

    Anadolu Kulübü’nden Adalar Su Sporları Kulübü’ne, A’Yorgi ve Ay’Dimitri kiliselerinden Rum Yetimhanesi’ne, cambazhaneden hayvanat bahçesine; çarşının rengârenk yıllarından sokakların eski sakinlerine, Troçki’den Lefter Küçükandonyadis’e, Büyükadalı Papa’dan Tarzan Pavli’ye; 6-7 Eylül’ü hazırlayan olaylardan 1964 sürgününe...

    Fıstık Ahmet Tanrıverdi nin Hafıza Çekmecemde Biriktirdiklerim kitabı #1

    Belleklere bir armağan

    Büyükada’da doğup büyüyen Fıstık Ahmet Tanrıverdi, Hafıza Çekmecemde Biriktirdiklerim’de, adaların geçmişinde iz bırakmış isimlerle ve olaylarla ilgili gözlemlerini ve anılarını aktarırken, ilçenin demografik, sosyal ve kültürel tarihine dair önemli bilgileri ve tanıklıkları da yazıya döküyor. 78 yıllık bir ömürden, Büyükada’nın belleğine bir armağan....


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