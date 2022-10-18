Geçmişten yazılmış bir mektup gibi kitap: Dünyanın Dibi Oteli

Geçmişten yazılmış bir mektup gibi kitap: Dünyanın Dibi Oteli

Gazeteci-yazar Mheveş Evin'in kaleme aldığı Dünyanın Dibi Oteli başarılı gazetecinin yeni kitap olma özeliğini taşıyor.

Gazeteci-yazar Mehveş Evin’in, Kısadalga.net’te bir podcast serisi olarak kurguladığı distopik öykü 2050-Gelecekte Bir Yolculuk Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin, 2021 yılında En İyi Haber Podcast'i ödülünü aldı.

Evin’in bu seriden yola çıkarak yazdığı Dünyanın Dibi Oteli her ne kadar kurgusal bir hikaye olsa da gelecekte yaşanacak olan gerçeğe, geçmişten yazılmış bir mektup gibi.

Mehveş Evin’in kaleme aldığı, 2050’nin Türkiyesi’nde geçen bu distopik macerada bunlar ve benzeri pek çok soru soracak ve alacağınız bazı yanıtlar karşısında dehşete düşeceksiniz.

Hayatımıza bugünkü gibi devam edersek, 2050’de iklim krizi hangi boyutlara varabilir? Dünya ve Türkiye, küresel ısınma nedeniyle hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak? Çok uzak olmayan gelecekte neleri konuşacağız, nasıl yaşayacağız?





Sayfa: 120

Bilimin uyarıları

Yıl 2050… İnsanlık artık yaşamını olağan akışında sürdüremez halde. Çünkü insanlık almadığı önlemler yüzünden iklim krizinin önüne geçemedi. Dünyanın her yerinde gerçekleştirilen sıkıyönetim uygulamaları ise hayatta kalanların yaşamını kolaylaştırmaya yetmiyordu.

Onlarca yıl boyunca bilimin uyarılarını dikkate almayan, gezegenin kaynaklarını tüketen, ayarlarını bozan insanlık ağır bir fatura ödemeye mahkûm oldu.

Kitaptan...

"Artık yeni yönetimin adı ‘Merkez Sistem’di. Merkez Sistem, yeni uluslararası paktlar imzaladı. Yıllar önce sözü verilen fakat sözden öteye gitmeyen karbon nötr politikalar kıymete bindi. Hem ekonomide, hem sosyal anlamda büyük bir dönüşüm hamlesine girişildi."



