Gıyaseddin Karaca'nın anılarını İrem Barutçu'nun kaleminden soluksuz okuyacağınız siyasi anılar İsmet İnönü'nün en yakınlarından biri olarak bilinen Gıyaseddin Karaca'nın tadına doyulmaz anılarını gazeteci-yazar İrem Barutçu kitaplaştırdı. Kitapta, Türk siyasi hayatının bilinmeyenlerini soluksuz okuyacaksınız.

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Gazeteci- Yazar İrem Barutçu’nun kaleme aldığı ve Destek Yayınları tarafından yayınlanan İsmet Paşa’nın güven duyduğu genç arkadaşlarından biri olan Gıyaseddin Karaca’nın siyasi anıları...

Erzurum’da tanığı olduğu 55’ler Olayı’nı vicdanına sığdıramayan ve Milli Birlik Komitesi tarafından çıkarılmış olan 105 sayılı Kanun’u kaldırabilme ideali ile siyasete atılan genç bir hâkimin, silahlar ve vesayet gölgesinde açılan parlamentoda vermiş olduğu insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi mücadelesiyle başlıyor.

Karaca, 12 Mart muhtırası akabinde İsmet İnönü ile CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit arasında gelişen derin görüş ayrılığında İnönü tarafında saf tuttuğunu , I. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nin kabine toplantılarında ortaklar arasında yaşanan tartışmaları ve Süleyman Demirel’in hükümeti devam ettirebilmek adına vermiş olduğu tavizleri, AP içerisindeki muhalif hareketi, II. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nin kurulması öncesinde Kâmran İnan’ı Başbakan Süleyman Demirel’e karşı kimlerin kışkırttığını da anlatıyor.

Gıyaseddin Karaca’nın 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e bir dönemi ve dönemin olaylarını anlattığı anılarını İrem Barutçu’nun kaleminden okuyacağınız Darbeden Darbeye- Siyasi Anılar kitabında çok şey öğreneceksiniz.

Silahların gölgesinde bir meclis

5 ağa feryat figan nasıl gözaltına alındılar? 27 Mayıs darbesinin yarattığı hapishanelerden Sivas Kampı neydi? Kampta tutulanlar hangi suçla itham edildiler? Darbecilerin çıkardığı 105 sayılı Kanun tehcir kanunu muydu? “TBMM’ye, 105 sayılı Kanun’u kaldırmak için milletvekili seçilip geldim!” dediğimde İnönü ne tepki verdi? Meclis, silahların gölgesinde nasıl açıldı?

Sayfa: 400

"Zamirini gizleyen adam"

"Hayatımızla oynuyorsun!” diyen CHP Grubu niçin isyan etti? 105 sayılı Kanun’u ne koşullar altında kaldırdık? Mektuplu vesayet neydi? 12 Mart Muhtırası kimleri sevindirdi? İnönü kimin için “Zamirini gizleyen adam!” dedi? Meclis Başkanlığı için adım geçince Ecevit ne yaptı?

İsmet Paşa, AP’ye geçme isteğimi nasıl karşıladı? Celal Bayar’a neleri rapor ediyordum? Kâmran İnan’ı Demirel’e karşı kimler kışkırttı? Cumhurbaşkanı adayı olmam neden istendi? Evren, 12 Eylül darbesi öncesi bizleri nasıl izliyordu?

Belge niteliğinde kitap

Beş dönem milletvekili, CHP’de “TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi”, AP’de “Devlet Bakanı” ve “Grup Başkan Vekili” olarak görev yapan siyasetçi Gıyaseddin Karaca’nın anıları, tanığı olduğu 55’ler Olayı’nı vicdanına sığdıramayıp, 105 sayılı Kanun’u kaldırabilme ideali ile siyasete atılan bir hâkimin, silahların gölgesinde açılan parlamentoda vermiş olduğu insan hakları mücadelesini aktarmakla kalmıyor.

27 Mayıs’tan 12 Eylül’e, siyasi tarihimizin gölgede kalmış gerçeklerini de gün yüzüne çıkarıyor. Karaca’nın siyasi anıları, genç kuşaklara demokratik hukuk devleti bırakabilmek adına hangi taşlı yollardan geçilmiş olunduğunun belgesi niteliğinde.