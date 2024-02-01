Gizem dolu bir yaşamın sırrını veren kitap: Çekim Yasasının Mucizeleri Bu kitabın sayfalarını çevirerek, çekim yasasının sırlarını keşfe çıkmak için ilk adımı atabilir ve mucizelerle dolu bir yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz.

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Çekim yasası, “Düşündüğünüz ve inandığınız her şeyi yaşamınıza çekersiniz” ilkesine dayanır. Hani bazen olumlu ya da olumsuz olarak da deriz ya düşündüğüm başıma geldi. İşte tam olarak bu gücü kontrol edebilmek üzerine elinizdeki bu kitap.

Doğadaki frekansları harekete geçirmek, mucizevi deneyimleri nasıl deneyimleyeceğinizi öğrenmek, bilinçaltınızda bir yolculuğa çıkmak… Hayat mucizelerle dolu, yalnızca görmeyi ve kontrol etmeyi öğrenmeliyiz.

Ünlü İngiliz yazar Charles Dickens şöyle diyor;

“Hepimizin içinde, ortaya çıkmak için belirli koşulları bekleyen, gizlenmiş mucizeler vardır.”

Charles DIckens

Kendi etrafında dönen bu güzel ve mavi gezegende yaşarken, aslında sınırsız bir enerji okyanusunun içindeyizdir.

Enerjinin bu sınırsız okyanusunda, daha iyi bir yaşam, daha derin bir anlam ve daha fazla anlayış arayışında dilediğimiz gibi yelken açabilir ve kendi gerçekliğimizi şekillendirebiliriz. Enerjimizi bilinçli bir şekilde yönlendirerek, dönüşüme, büyümeye ve kişisel gelişime kapılar aralayabiliriz.

Çekim yasası

Çekim yasası, düşüncelerimizin ve duygularımızın enerji olduğunu kabul eder. Düşüncelerimiz ve duygularımız, evrensel enerji okyanusuna titreşimler gönderir. Bu titreşimler, çevremizde ve yaşamımızda karşılık bulur.

Yani düşündüğümüz ve hissettiğimiz şeyler, bu sınırsız enerji okyanusunda bir tür frekansta yayılır. Dünya dönüp dururken, bazen hayatın bize sunabileceği mucizelere şahit olmak inanılmaz bir deneyimdir.

Sayfa: 296

Mucizelerle dolu bir yaşam

Çekim Yasasının Mucizeleri, bolluk ve bereket elde etmek, düşünce gücünü keşfetmek, zihni yeniden programlamak, duygusal dönüşümle huzura kavuşmak, olumlu alışkanlıklar geliştirmek, benzer döngülerden kurtulmak ve kendi gerçekliğinizi oluşturmak için uygulamalar, özel tekniklerle hayatınızı dönüştürebileceğinize dair bir rehber niteliğinde.

Bu kitabın sayfalarını çevirerek, çekim yasasının sırlarını keşfe çıkmak için ilk adımı atabilir ve mucizelerle dolu bir yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com