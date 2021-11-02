Günter Grass'ın çok okunan romanı: Teneke Trampet

Alman yazar Günter Grass'ın en çok okunan ve bilinen romanı Teneke Trampet, yazarın çağdaş dünya edebiyatına kazandırdığı önemli bir kitaptır.

Teneke Trampet, savaş öncesinde Danzig'den savaş sonrasındaki Düsseldorf'a uzanıyor ve büyümeyi reddeden bir çocuktan bir akıl hastanesi sakinine dönüşen Oskar Matzerath'ın gözünden hem Orta Avrupa hem de Almanya'yı, hiç olmadığı kadar çıplak bir şekilde görmemizi sağlıyor.

2015'te hayatını kaybeden dev yazar Günter Grass, çağdaş dünya edebiyatının önde gelen usta kalemlerindendir.

Büyümemeyi tercih eden bir çocuğun gözünden anlatılan Teneke Trampet, İkinci Dünya Savaşı'nın sancılı döneminin de panoramasını sunuyor.

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KLASİKLEŞEN ROMAN

Grass'ın klasikleşmiş romanında Oskar'ın toplumsal yozlaşmayı, teneke trampetinin vuruşları ve camı parçalayan sesiyle protestosuna tanık olacaksınız. 1959 yılında yayınlanan ve acılarla dolu bir dönemin sert bir eleştirisi olarak değerlendirilen Teneke Trampet, Nobel ödüllü Günter Grass'ın en bilinen romanıdır ve dünya klasikleri arasındaki değişmez yerini çok önceleri almıştır.

BÜYÜMEMEYİ TERCİH EDEN BİR ÇOCUK...

1900'lerin ilk yarısı. Almanya. Almanların, Polonyalıların ve diğer azınlıkların bir arada yaşadıkları bir kasaba:

Danzig...

Üç yaşına bastığı gün bir teneke trampet hediye edilen; çevresindeki erişkinlerin mutluluktan yoksun, karamsar, yalan ve suçla dolu, deyim yerindeyse acınası dünyasına katılmak yerine büyümemeyi tercih eden bir çocuk:

Oskar Matzerath...

Ergül Tosun

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