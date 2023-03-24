Hakikat yolculuğunda zamansız bir doğru yol rehberi: İlahi Komedya Felsefe Serisi’nin yeni kitabında Seda Eroğlu, İtalya’nın yetiştirdiği en büyük şair olmakla birlikte önemli bir ahlak felsefecisi ve politikacı da olan Dante’yi anlatıyor.

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Bu kitap İtalyancanın Babası olarak anılan, Rönesans’ın başlamasına etki ederek yüzyıllara meydan okuyan, Hıristiyanlık öğretisinin ve dünya edebiyatının başyapıtlarından sayılan İlahi Komedya'yı kaleme alan Dante’nin yedi asırlık erdemli ve mutlu yaşam öğretilerini eşsiz eserinden yapılan çıkarımlarla okumak için bir davet...

Dante Alighieri, dünya edebiyatının en büyük eserlerinden biri olan İlahi Komedya’yı kaleme alarak adı Batı edebiyatının üç büyük ustasından biri olarak tarihe kazınan usta bir yazar, ölümsüz bir şair değildir sadece. O bir edebiyat kuramcısı, ahlak felsefecisi ve siyaset düşünürüdür aynı zamanda.

Dante’nin insanları yaşadıkları sefaletten kurtarıp mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan sıra dışı yolculuğu İlahi Komedya, artan acılara, savaşlara, doğru ve yanlışın birbirine karıştığı zamanlara yüzyıllar öncesinden bir eleştiri...

Yolunu kaybetmiş, yaşamı boyunca ne için yaşadığını unutmuş, hedefini şaşırmış insanlık içinse ölümsüz bir rehber; doğru yolu gösteren, neyin iyi neyin kötü olduğuna karar vermede bireyin önünü aydınlatan bir ışıktır.

Dante Alighieri İtalyan ozan ve politikacı. En bilinen eseri, ahirete yapılan bir yolculuğu anlattığı İlahi Komedya´dır. Bu eser Cehennem, Araf ve Cennet isimlerinde üç ciltten oluşmuştur. Dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biri kabul edildiği gibi, modern İtalyancanın da temelini oluşturur.

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İtalya'nın en büyük şairi

İtalya´nın yetiştirdiği en büyük şair olan Dante, Shakespeare ve Goethe´yle birlikte Batı Avrupa edebiyatının üç büyük dehasından biri olarak kabul edilir.

İlahi Komedya´yı Latince yerine İtalyanca yazarak Avrupa edebiyatının Latincenin dışında yeni bir evrime yönelmesini etkilemiş, ayrıca Italyancanın gelişmesinde kesin bir dönüm noktası olmuştur.

Dante´nin İtalyan edebiyatı tarihinde önemli yer tutan.öteki yapıtları bir yandan yeni edebi biçimler getirirken bir yandan da 14. yüzyılın Petrarca ve Boccaccio gibi ünlü şair ve yazarlarını etkiledi.

Dante, 1321 yılında 56 yaşındayken öldü. Ölüm nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kaynaklara göre ölüm nedeni sıtmadır. San Pier Maggiore Kilisesi´ne gömüldü. (Bu kilise günümüzde San Francesco adını taşır.

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