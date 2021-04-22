Yazar Halil Cibran'ın Meczup ve Ermiş kitapları Can Yayınları etiketiyle yayınlandı.

O, geride bıraktığı topraklardan yarattığı masalsı bir tuvali, yankısı geçmişten gelen şairane bir üslupla renklendirmiş, insanın gözünü ilk açışından bu yana sorduğu soruları modern zamanın birikimiyle yanıtlamaya çalışmıştı. Cibran iki büyük eseri Ermiş ve Meczup ile Kısa Modern'de

ERMİŞ

Cibran kült bir başyapıta dönüşen, kendi çizimleriyle yayımladığımız kitabında, kutsal metinleri andıran tınısıyla günümüze seslenmeye devam ediyor.



Devrine bir güneş gibi doğan aziz ve seçilmiş El Mustafa, kendisini yurduna götürecek geminin geldiğini görür.

Halkı da peşinden getirerek Orphalese kentinin meydanına gelir. Bu kentin sakinlerine veda etmeden önce aşk, evlilik, özgürlük, akıl ve tutku, iyilik ve kötülük gibi konularda hep hatırlayacakları öğütler bırakır.

MECZUP

İnsan nasıl meczup olur? Cibran'a göre herkes kadim gerçeklerin bilinciyle doğar. Gerçek yüzlerini gizleyen toplumun içinde bu bilgiyi unutur, arayışından vazgeçer. Ta ki bir gün uykusundan uyanana ve her şeyi olduğu gibi görene kadar.

Ancak bu özgürlüğün bedeli meczup olarak görülmesi ve toplumun dışına itilmesidir.

Yazarın kendi çizimleriyle yayımladığımız Meczup, adeta yüzyılların birikimini taşıyan bir bilgelikle bize, insanın benlik arayışında her zaman aklına gelen soruları sorduruyor.

HALİL CİBRAN HAKKINDA...

1883'te Lübnan yakınlarında, Marunilerin yaşadığı bir dağ kasabasında dünyaya geldi. 1895'te annesiyle ABD'ye göç ederek Boston'a yerleşti. Eğitimi için Lübnan'a döndüğünde sanata olan yeteneği keşfedilen Cibran, burada Avrupa avangard hareketiyle tanıştı.





İNGİLİZCE YAZDI

Yüzyılın ilk yıllarında ilk edebî eserlerini veren Cibran, 1908'den itibaren Paris'te Auguste Rodin'den sanat eğitimi aldı. İlk eserlerini Arapça kaleme alan Cibran, New York'a döndükten sonraki yıllarda, Meczup (1918) adlı kitabından itibaren İngilizce yazmaya başladı.

Muhtemelen alkolün şiddetlendirdiği karaciğer hastalığı nedeniyle 1931'de New York'un St. Vincent Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Lübnan'da, bugün yanında Cibran Müzesi'nin kurulduğu bir mezarlığa defnedildi. Başyapıtı sayılabilecek Ermiş (1923) ve diğer eserleri, yüzyılın ikinci yarısında farklı deneyimler arayan karşı kültür hareketinin başucu metinlerinden oldu.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com