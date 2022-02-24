Hastalıklarla müzikle tedavi: Titreşim Tıbbi

Titreşim Tıbbı kitabının yazarı Dr. Murat Balanlı’dan hastalıklara göre dinlenmesi gereken makamlar, şarkılar, kullanılması gereken renkler…

Hani derler ya müzik ruhun gıdasıdır diye. Müziğin sadece ruhun gıdası değil aynı zamanda şifası olduğunu biliyor muydunuz? Titreşim Tıbbı kitabının yazarı Doktor Murat Balanlı hastalıklara göre hangi şarkıların dinlenmesi gerektiğini kitabında anlatıyor. Her şey titreşimdir. Düşüncelerimizin de müziğin de renklerinde titreşimi vardır. Bedenimiz kendi kendini iyileştirme mucizesine sahip bir yapı.

Her renk, sahip olduğu dalga boyuna göre kendine has özel titreşimler yayar. Bu titreşimler sahip oldukları hız, yön ve frekansa göre ilgili sinirleri uyarırlar.

Kırmızının uyarıcı titreşimleri vardır. Kök çakranın rengidir. Canlandırıcı ve kuvvetlendirici özelliği vardır. En uzun dalga boyuna sahiptir ve derinlere etki eder. Romatizmal hastalıklar, dolaşım sistemi sorunları gibi rahatsızlıklarda kırmızı rengi şifa amaçlı olarak kullanılır.





AŞIRI YORGUNLUK

Kavuniçi, sakral çakranın rengidir. Enerjiyi adım adım oluşturur, blokajları çözer ve neşe saçar. Bu rengi sevenler daha dışa dönüktür ve yaratıcıdır. Dalak, kuru ciltler, sinüsler, kas sarkmalarında şifa amaçlı kullanılır.

Sarı güneşi çağrıştırdığı için sevinç ve neşeyi temsil eder. Karın çakrasının rengidir. Güçlendirici özelliği vardır. Sinirleri güçlendirir, mide gazı, egzama, lenf drenajı, cilt problemleri, aşırı yorgunluk gibi durumlarda kullanılır.