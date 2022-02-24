Euro
16.07
2.64%
Dolar
14.20
2.76%
Altın
888.52
4.73%
Borsa
1889
-6.31%
Bitcoin
513.555
-4.58%
BTXN Coin
39.00
-2.40%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Hastalıklarla müzikle tedavi: Titreşim Tıbbi

    Titreşim Tıbbı kitabının yazarı Dr. Murat Balanlı’dan hastalıklara göre dinlenmesi gereken makamlar, şarkılar, kullanılması gereken renkler…
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 12:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hastalıklarla müzikle tedavi: Titreşim Tıbbi

    Hani derler ya müzik ruhun gıdasıdır diye. Müziğin sadece ruhun gıdası değil aynı zamanda şifası olduğunu biliyor muydunuz? Titreşim Tıbbı kitabının yazarı Doktor Murat Balanlı hastalıklara göre hangi şarkıların dinlenmesi gerektiğini kitabında anlatıyor. Her şey titreşimdir. Düşüncelerimizin de müziğin de renklerinde titreşimi vardır. Bedenimiz kendi kendini iyileştirme mucizesine sahip bir yapı.

    Her renk, sahip olduğu dalga boyuna göre kendine has özel titreşimler yayar. Bu titreşimler sahip oldukları hız, yön ve frekansa göre ilgili sinirleri uyarırlar.

    Kırmızının uyarıcı titreşimleri vardır. Kök çakranın rengidir. Canlandırıcı ve kuvvetlendirici özelliği vardır. En uzun dalga boyuna sahiptir ve derinlere etki eder. Romatizmal hastalıklar, dolaşım sistemi sorunları gibi rahatsızlıklarda kırmızı rengi şifa amaçlı olarak kullanılır.

    Hastalıklarla müzikle tedavi: Titreşim Tıbbi #1

    AŞIRI YORGUNLUK

    Kavuniçi, sakral çakranın rengidir. Enerjiyi adım adım oluşturur, blokajları çözer ve neşe saçar. Bu rengi sevenler daha dışa dönüktür ve yaratıcıdır. Dalak, kuru ciltler, sinüsler, kas sarkmalarında şifa amaçlı kullanılır.

    Sarı güneşi çağrıştırdığı için sevinç ve neşeyi temsil eder. Karın çakrasının rengidir. Güçlendirici özelliği vardır. Sinirleri güçlendirir, mide gazı, egzama, lenf drenajı, cilt problemleri, aşırı yorgunluk gibi durumlarda kullanılır.


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para alım-satımı yapmak için tıklayın ve kaydolun!
    Piyasalar Investment

    Kripto para alım-satımı yapmak için tıklayın ve kaydolun!

    23 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    23 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Hayvan otlatan besiciler, mağara keşfetti
    Tarih

    Hayvan otlatan besiciler, mağara keşfetti

    Görüş Bildir