Hayatın kendi finalini yazdığı kitap: Münferit Bir Olay

Hayatın kendi finalini yazdığı kitap: Münferit Bir Olay

Sinema eleşitrmeni Suat Köçer'in Münferit Bir Olay romanı Ketebe Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Sinema yazarı Suat Köçer’in ‘Münferit Bir Olay’ isimli romanı, Ketebe Yayınları'ndan çıktı.

Bir grup kartonpiyer işçisinin yaşam kavgasına odaklanan Münferit Bir Olay, üniversiteli bir gencin Bursa’dan İstanbul’a kaçarak bu işçilerle yolunun kesişmesi ve sonrasında yaşadıklarını konu ediyor.

"Bu Ne Biçim Cumartesi" ve "Dokuz Canlı Hikâye" adlı kitaplarıyla hikâye alanında adından söz ettiren sinema yazarı Suat Köçer, 9 yıllık aranın ardından yeni bir kitapla okurlarının karşısına çıktı.

Suat Köçer'in daha önce, Bu Ne Biçim Cumartesi – Sepya Yayıncılık (Hikâye, 2008) Belki Şehre Bir Film Gelir– Sepya Yayıncılık (Sinema Yazıları- 2010) Dokuz Canlı Hikâye– Sepya Yayıncılık (Hikâye- 2012) Münferit Bir Olay – Ketebe Yayınları (Roman – 2021) kitapları da yayınlandı.

ROMANLA SÜREN EDEBİYAT YOLCULUĞU

Bu kez bir romanla edebiyat yolculuğunu sürdüren Köçer, üniversiteli bir gencin İstanbul’da kartonpiyer işçileriyle çalışmaya başlaması ve burada yaşanan olaylara tanık oluşunu anlatıyor. Kitap, arka fonunda 90’lar Türkiye’sinin sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısına dair ayrıntılar da barındırıyor.

HAYAT KENDİ FİNALİNİ YAZAR

Volkan isimli bir gencin babasıyla tartışarak 99’un temmuzunda, Bursa’dan İstanbul’a kaçışıyla başlayan roman, Volkan’ın burada babasının eski arkadaşı Hıdır’la tanışması ve kartonpiyer ekibine çırak olarak katılışını anlatıyor.

Genç adam, Hıdır ve diğer ustaların hayat hikayelerini dinleyerek burada tanık olduğu bazı olaylar etrafında hayatı, insan ilişkilerini ve dünyayı sorgulamaya başlar.

Kendini babasına ispat etmek için geldiği İstanbul’da hayatın farklı yüzlerine tanık olur, bir taraftan tanık olduğu olayların parçası olurken diğer taraftan insani erdemleri en yalın halleriyle tecrübe eder.

Sayfa: 120

Baskı Yılı: 2021

Yayınevi: Kertepe Yay.

GEÇMİŞTE YAŞANAN TRAJİK OLAYLAR...

Kartonpiyer işçileriyle çalıştığı ilk günlerden itibaren önemli olayların adım adım tırmanışına şahit olan Volkan, evinde kaldığı ustası Hıdır’ı yakından tanımaya, başlayarak geçmişte yaşadığı trajik olayları öğrenir, her olayda Hıdır’ın hayatla kurduğu sahici ilişkiden etkilenerek ona hayranlık duymaya başlar. Bir taraftan işi öğrenen Volkan diğer taraftan Hıdır’dan hayata ve insan ilişkilerine dair unutamayacağı dersler alır.

EDEBİYAT VE SİNEMA HARMANLAMASI

Sürükleyici olduğu kadar insan ilişkilerine dair incelikli yorumlarıyla da dikkat çeken roman olay örgüsü, karakter yapıları ve görsel anlatımıyla yazarının sinemacı kimliğini belirgin biçimde öne çıkarıyor.

Hikayeci kimliğiyle de tanınan Suat Köçer’in ilk romanı gerçekçi atmosferi, güçlü diyalogları ve başarılı kurgusuyla, okuruna sinema ve edebiyatın ustaca harmanlandığı özgün bir dil vadediyor.

Yazar, sinemacı Suat Köçer

YAZAR HAKKINDA...

Suat Köçer, 1980’de Erzurum’da doğdu. Ortaokul yıllarında hikâyeler yazarak başladığı yazma serüvenine, 2002’den itibaren İstanbul’da devam etti.

Çeşitli ulusal dergilerde sürdürdüğü kültür sanat konulu yazılarının ardından, tamamen sinemaya yöneldi. Türk Sineması eksenli eleştiri, araştırma-inceleme ve röportajları ulusal gazete ve dergilerde yayımlandı.

Ağustos 2010'da Film Arası sinema dergisini kurdu. Film Arası'nda yazı ve röportajları yayımlandı, TRT Türk'te haftalık olarak yayınlanan Film Arası isimli TV programını hazırlayıp sundu, ardından beş yıl süreyle Yeni Şafak Gazetesi'nde, sinema yazarlığı yaptı.

PROGRAM SUNUYOR

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında sinema alanında danışmanlık yapan ve 2017'de devraldığı Malatya Uluslararası Film Festivali'nin direktörülüğünü iki yıl yürüten Suat Köçer, TVNET televizyonunda "Sormasam Olmaz" isimli sinema programını hazırlayıp sunuyor. Köçer, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında sinema alanında danışmanlık yapıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com