Hayatını kaybeden usta yazar Ahmet Özalp'a dair

Hayatını kaybeden yazar Ahmet Özalp, yaşadığı süre boyunca pek çok eseri edebiyatımıza kazandırdı. Özalp, Yedi Güzel Adamlar'a yakınlığıyla biliniyordu.

Türk edebiyatı bir yazarını daha sonsuzluğa uğurladı. Ahmet Özalp, arkasında pek çok eser bırakarak edebiyete intikal etti. Yazara Allah'tan rahmet dilerken, hayatına ve edebiyatına ait kısa notlar sunuyoruz...

Kahramanmaraş'ta 1953'te dünyaya gelen N. Ahmet Özalp, öğretmenlik, yayıncılık, gazetecilik ve ansiklopedi yazarı olarak birçok alanda çalışmalar yaptı.

Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin bugüne kazandırılmasında önemli katkıları olan Özalp; Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi pek çok kıymetli fikir ve ilim adamlarının eserlerini yeniden yayınlama konusunda ciddi çalışmalara imza attı.

Ödüllü yazar

Eser neşirlerinin yanı sıra araştırma ve inceleme alanındaki çalışmalarıyla da kültür ve edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunan yazar, 2017'de Necip Fazıl Fikir-Araştırma ödülüne değer görüldü.

Edebiyatımıza katkı sundu

Özalp, aralarında Türkülerden Seçmeler, Türk Manilerinden Seçmeler, Türk Ninnilerinden Seçmeler ve Refik Halit Karay'ın eserlerinde sansür konusunu ele alan Okları Kırılmış Kirpi'nin bulunduğu birçok eseri edebiyat dünyasına kazandırdı.