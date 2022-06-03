Haziranda ölmek zor: Nazım Hikmet'in 59'uncu ölüm yıldönümü

Bugün Türk şiirinin usta ismi Nazım Hikmet'in 59'uncu ölüm yıldönümü. Nazım Hikmet'in şiirleri dilden dile dolaşırken, biz de kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Türk edebiyatınınn romantik şairi Nazım Hikmet Ran. Yazdıkları ve ortaya koyduğu eserlerle daima yaşayacak olan Nazım Hikmet'e yakından bakalım.

Yaşamı boyunca pek çok zorlukla karşılaşan Nazım Hİkmet, çareyi Rusya'ya kaçmakta buldu. Burada yaşayan Nazım Hikmet, Moskova'da 3 Haziran 1963'te hayatını kaybetti. Mezarının Türkiye'ye getirilmesi konusunda çok tartışma oldu ama nihai bir karar çıkmadı.

Ve usta şair memleketinden uzakta Rusya'da yatıyor.

Yaşadığı aşklar, ölümsüzler arasında yer aldı. Nazım Hikmet ve aşk denilince hemen herkesin aklına aynı isim gelir:

Vera...

Söz ustası bir şair

15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya gelen şair, Moskova'da uzun yıllar yaşadı ve orada son nefesini verdi.

Yaşadığı dönemde çeşitli kovuşturmalara ve yargılamalara maruz kalan Nazım Hikmet'in, devrin önde gelen yazar ve şairleriyle yaşadığı edebi polemikler, onun ne kadar usta bir söz ustası olduğunu gösteriyor.

11 yaşında şiir yazdı

İlkokul eğitimini Göztepe Taş Mektebi'nde tamamlayan Ran, ortaokula Galatasaray Lisesi'nde başladı. 1917'de ise Nişantaşı Lisesi'nden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında dedesi Nazım Paşa'nın etkisiyle şiirle ilgilenmeye başlayan Nazım Hikmet, ilk şiiri Feryad-ı Vatan'ı 11 yaşında kaleme aldı.

Ünlü şair, denizciler için yazdığı 'Bir Bahriyelinin Ağzından' şiirinden etkilenen Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın desteğiyle 1917'de Heybeliada Bahriye Mektebi'ne girdi.

1919'da okulunu başarıyla tamamlayan Ran, Hamidiye kruvazörüne stajyer güverte subayı olarak atandı. 1921'de ise çeşitli nedenlere bağlı olarak orduyla ilişiği kesildi.

Oyunlar da yazdı

Oyun yazarı olarak da tanınan Nazım Hikmet'in aralarında Kafatası, Bir Ölü Evi ve Unutulan Adam, Ferhat İle Şirin'in de bulunduğu 22 tiyatro eseri, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya gibi ülkelerde sahneleniyor.

Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı olan Nazım Hikmet'in şiirleri; Ahmet Kaya, Ruhi Su, Edip Akbayram, Fikret Kızılok, Cem Karaca, Fuat Saka, Zülfü Livaneli ve Yunan besteci Manos Loizos gibi birçok sanatçı ve müzik grubu tarafından seslendirildi.

Nazım Hikmet öldü

Ünlü şair, 3 Haziran 1963'te Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşamını yitirdi. Hikmet'in mezarının, Türkiye'ye getirilme çabaları olduysa da herhangi bir sonuç alınamadı.