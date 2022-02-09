Her yıl dünya çapında 2,2 milyon kitap yayınlanıyor

Her yıl dünya çapında 2,2 milyon kitap yayınlanıyor

UNESCO'nun geçen seneki verilerine göre, dünyada her sene her yıl dünya çapında 2,2 milyon kitap okurlarla buluşuyor.

Yeni kitaplar her hafta yayınlamaya devam ederken, UNESCO'nun 2021 Ağustos'unda verdiği bilgilere göre, dünya bir kitap cenneti.

Buna göre her yıl her yıl dünya çapında 2,2 milyon kitap yayınlanıyor. Dünyada artan insan sayısı ve gelişen ihtiyaç silsilesine baktığımızda bu oran daha da artacağa benziyor.

Nitelikli okur kitlesinin artmasıyla beraber, kitaba olan ihtiyaç da arttı. Özellikle dijital ağların gelişmesiyle kitaba ve bilgiye ulaşmak da kolaylaştı.

E- kitapların popüler hale gelmesi, internette geçirilen zaman, buna sosyal medyayı da dahil ettiğimizde kitap, öneminden bir şey kaybetmiyor.





KÜLTÜR KİTAPLARI ÖNDE

Yayınlanan rapora göre, en çok külür kitapları ön plana çıkıyor. Buna roman, hikaye, deneme ve şiir kitaplarını ekleyebiliriz.