Hızlı okuma nasıl olmalı, teknikleri ve bazı faydaları

İlkokulda öğretmenimizden kelime kelime, tane tane ses hızında okumayı öğrendik. Peki aslında ışık hızında okuyabildiğimizi biliyor muydunuz?

Eğitim Danışmanı Barış Balcı,sınavlarda öğrencilere büyük avantaj sağlayan hızlı okuma teknikleri konusunda önemli bilgiler verdi.

Hızlı okuma eğitmenleri; bazı teknik ve egzersizlerle göz kaslarımızı geliştirerek, bütünü hızla görmemizi ve beynimize kısa sürede daha fazla veri iletmemizi sağlıyorlar.

Yani düne kadar ses hızında okurken, bu teknikle kendi potansiyelimizi açığa çıkarıp ışık hızında okuyabiliyoruz.

20 yılda yaklaşık 10 bin kişiye hızlı okuma eğitimleri veren Barış Balcı, bazı teknik ve egzersizler sonucu okuma hızının 2-3 katına çıkabildiğini söyledi. Eğitim Danışmanı Barış Balcı hızlı okuma konusunu şöyle yanıtladı...

Işık hızında okuma nedir?

"İlkokulda ses temelli okumayı, yani kelime kelime, tane tane okumayı öğreniyoruz. Kişi bunu değiştirmek için herhangi bir çaba içine girmediğinde bu alışkanlık ömür boyu sürüyor. Oysa telefonlara, bilgisayarlara nasıl güncelleme geliyorsa, onları nasıl daha modern ve etkili hale getiriyorsak; ses temelli okumanın da görsel okumayla yani ışık hızında okumayla güncellenmesi gerekiyor. Hızlı okuma teknikleri; geçmişte edinilmiş bazıyanlış alışkanlıkları, kişinin okuma, algı ve dikkat ile ilgili bilgilerini revize ediyor. Gözlerimiz daha geniş görebiliyor, beyin daha fazla kelime işleyebiliyor. Biz bu tekniklerle doğuştan var olan bir becerinin, potansiyelin açığa çıkmasına rehberlik ediyoruz. Düşünün; otomobilinizde 5 vites var, 220 kilometre hız yapabiliyor ama siz arabayı sürekli ikinci viteste kullanıyorsunuz. Oysa zamanla ustalaşıp, kaçıncı viteste olduğunuzu, kaç kilometre hızla gittiğinizi düşünmeden daha rahat ve konforlu araç kullanabilirsiniz. Bizim yaptığımız çalışma da buna benziyor. Biz hızlı okumayla ilgilibir donanıma sahibiz ve sahip olduğumuz bu donanımı daha iyi kullanabiliriz. Okurken nerede hızlı, ne zaman yavaş okuyacağımıza biz karar verebiliriz. Nasıl araba, bisiklet yolun durumuna göre vites ayarı yapıyorsa biz deokuma anlamında gerektiğinde daha yüksek vitesle gidebilmeliyiz."





Dakikada kaç kelime okuyan hızlı okuyor demektir?

"Biz 100-150 kelime arasını zayıf, 150-220 arasını iyi, 220 kelime üzerini daha iyi olarak değerlendiriyoruz. Birine hızlı okuyor diyebilmemiz için dakikada 300-350 kelimenin üzerine çıkması gerekiyor. Bizim eğitimlerimiz sonunda katılımcılar başlangıç hızlarının en az 2 katına çıkıp, ortalama 400-600 kelime okuyorlar. Tabii kişinin biramacı olması, öğrenmeye istekli olması, çaba sarf etmesi gerekiyor."





Kimler hızlı okuma öğrenebilir?

"Yaş sınırı var mı? 10 yaşından büyük herkes bu eğitimi alabilir. Kişi öğrenme güçlüğü çekmiyorsa, görmeyle ilgili önemli bir problemi yoksa bu teknikleri rahatlıkla öğrenebilir. Her yaş grubundan ve meslekten insanlar hızlı okumaya ilgi gösteriyor. 50 yaşında ziraat mühendisi katılımcımız da var, 40 yaşında ev hanımı da. Önemli olan insanın okumaya ve öğrenmeye istekli olması. Ancak doğal olarak eğitimlere sınav adayları daha fazla ilgi gösteriyor. Sınavlara girmeden önce alınan hızlı okuma eğitimleri onların sınava daha donanımlı, daha güçlü şekilde hazırlanmalarına katkı sağlıyor."

Hızlı okuma sınav başarısını nasıl artırıyor?

"Türkiye’de yapılan sınavlar bilgiyi ölçmeyle birlikte o bilgiyi belli bir sürede kullanmayı da gerektiriyor. Soruları yetiştirememe duygusu öğrenciyi tedirgin ediyor. Stres ve panik hatalara sebep oluyor.Yaptığımız çalışma ise öğrencinin sınavda süre ilgili endişe yaşamasını engelliyor ve sahip olduğu bilgiyi daharahat kullanmasını sağlıyor. Hızlı okuma tekniğiyle sınava daha donanımlı hazırlanmasını, daha çok bilgiye sahipolmasına olanak tanıyor. Kişinin okuma anlama becerisinin daha güçlü olması ona avantaj sağlıyor. Sınavda baskı hissetmediğinde sahip olduğu bilgiyi daha rahat kullanıyor. Hızlı okuma programına katılan öğrenciler,sınavda basit hatalardan kaynaklanan yanlışlarının azaldığını ifade ediyorlar. Dikkat ve odaklanmayla ilgili hatalar azalıyor."

