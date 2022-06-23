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    İki kitapla radyo yolculuğu: Babamın Tanrı Olduğunu Sandım ve Türkiye Hikayelerini Anlatıyor

    Babamın Tanrı Olduğunu Sandım ve Türkiye Hikâyelerini Anlatıyor adlı iki kitap, Türkiye'nin radyo gerçeğini ve serüvenini anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:57
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    İki kitapla radyo yolculuğu: Babamın Tanrı Olduğunu Sandım ve Türkiye Hikayelerini Anlatıyor

    Paul Auster'ın derlediği bu kitaptaki 179 öykü, gerçek yaşamdaki olayları içtenlikle ve yalın bir dille aktarırken Amerikalıların düşüncelerine ve duygularına da ışık tutuyor.

    Her yaştan ve toplumun her kesiminden kadınlı erkekli Amerikalılar, çarpıcı mizah duygusunu ve yürek burkan acılı anıları kaynaştıran öyküler sunuyor.

    Babamın Tanrı Olduğunu Sandım

    Çoğu bir, birkaçı en çok üç sayfadan oluşan öyküler, aile, aşk, savaş, ölüm, düş gibi bütün insanları ilgilendiren, dünyanın dört yanında, herkesin irdelediği temel sorunları saklısız gizlisiz, kaçamak yapmadan, dürüstçe ele alıyor.

    İki kitapla radyo yolculuğu: Babamın Tanrı Olduğunu Sandım ve Türkiye Hikayelerini Anlatıyor #1

    Türkiye Hikayelerini Anlatıyor

    Türkiye Hikâyelerini Anlatıyor tıpkı Paul Auster’ın, Babamın Tanrı Olduğunu Sandım’da topladığı radyo hikâyeleri gibi radyoda seslendirildi.

    Aile hikâyeleri, aşk ve delilik üzerine hikâyeler, toplumsal-kültürel-etnik kimlik hikâyeleri, hayvanlara, köye, taşraya ve şehre dair hikâyeler, yaşam ve ölüm, toplumsal ve siyasal olaylar, yardımlaşma, dostluk, yoksulluk hikâyeleri...

    İki kitapla radyo yolculuğu: Babamın Tanrı Olduğunu Sandım ve Türkiye Hikayelerini Anlatıyor #2

    Yaşandılar, yazıldılar...

    Hepsi de Türkiye’nin hikâyeleri. Gerçekten yaşanmış ya da Oğuz Atay’ın deyişiyle, hayat-ı hakikiye hikâyeleri. Yaşandılar, yazıldılar. Anlatıldılar, anlaşıldılar. Şimdi sıra paylaşılmalarında...

    İki kitapla radyo yolculuğu: Babamın Tanrı Olduğunu Sandım ve Türkiye Hikayelerini Anlatıyor #3


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