İlişkilerimize dair sorunları masaya yatıran kaynak kitap: İlişkilerde Denge Oyunu İlişkilerinde daha sağlıklı adımlar atmak isteyen herkes için değerli bir rehber olma niteliği taşıyan İlişkilerde Denge Oyun, aşka yelken açan ya da var olan ilişkilerine dair sorunları çözmek isteyen çiftler için kaynak özellikte.

İnsanoğlunun en derin duylarından biridir aşk. Sevmek, sevilmek güzel duygulardır elbette. Aile Danışmanı ve yazar Tuna Tüner'in yazdığı İlişkilerde Denge Oyunu her okur için kaynak özellikte.

İlişkilerde Denge Oyunu, ilişkilerin temel dinamiklerini masaya yatırıyor. Tuna Tüner’in kaleme aldığı bu eser, sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmanın yollarını anlatırken, okuyuculara derin bir farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Kitap, kişisel gelişim alanında önemli bir boşluğu dolduruyor ve özellikle ilişkilerde yaşanan temel sorunlara ışık tutuyor. Her ilişkide kaçınılmaz olan iletişim hataları, bağlanma sorunları, alma-verme dengesi gibi konular detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Yazar, okuyuculara kendi deneyimlerinden yola çıkarak rehberlik ederken, derinlemesine bir içsel keşif yolculuğuna da davet ediyor.

Psikolog Tuna Tüner , ilişkilerin doğasında var olan sorunları yönetme becerisinin önemini vurgularken şiddetsiz iletişimden, suçlayıcı dilden kaçınmaya kadar birçok pratik çözüm önerisi sunuyor. Kitap boyunca yer alan “Kendimize Soralım” bölümleri ise okuyucuları içsel bir değerlendirme yapmaya yönlendiriyor.

İLİŞKİLERE DAİR BAZI ÖNEMLİ SORULAR

Her karşılaşma, her çatışma ve her mutluluk anı, bizi daha derin bir bağ kurmaya davet eder mi? Peki, ilişkilerimizde gerçekten ne kadar sağlıklıyız? Suçlama ve eleştirilerin gölgesinde, sevgi ve saygı dengesini nasıl koruyabiliriz? İlişkilerde kendimizi nasıl ifade edeceğiz, çatışmaları nasıl yöneteceğiz ve daha anlamlı bağlar nasıl kuracağız?

İlişkiler, hayatımızın en derin köşelerinde yer edinmiş karmaşık, bir o kadar da büyüleyici bir oyundur. Bu oyunda kazananlar, her zaman dengenin ve sağlıklı iletişimin peşinde olanlardır.

KENDİNİZİ YENİDEN KEŞFEDİN

Klinik Psikolog Tuna Tüner, kaleme aldığı bu kitapta, gönül ilişkilerimizin derinliklerine inerek iç dünyamızı keşfetmemizi ve ilişkilerimizdeki temel sorunları anlamamızı sağlarken, klinik tecrübelerini de okurlarıyla cömertçe paylaşıyor. Bu kitap, sadece bir ilişki rehberi değil, aynı zamanda kendinizi yeniden keşfetme fırsatı sunan bir yol arkadaşıdır.