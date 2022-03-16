ilmek ilmek örülen bir kitap: Mayanda Ne Var

ilmek ilmek örülen bir kitap: Mayanda Ne Var

Kadim Maya Takvimi ve öğretileri rehberliğinde ilmek ilmek örülen Mayanda Ne Var...

Gülçin Önel, Mayanda Ne Var ile hatırlayış yolculuğumuzda durup soluklanmamıza ve yolumuzu bulmamıza yardımcı olacak.

Hepimiz birer kahraman olarak geldik dünyaya. Kimi zaman yola çıkacak cesareti bulamadık kendimizde kimi zaman ise sarmalların içinde debelenip durduk. Halbuki yola çıkmak için ihtiyacımız olan her şey aslında doğduğumuz andan itibaren bizimle birlikteydi.

Sadece onu nasıl okuyacağımızı bilmiyorduk. Maya yol haritası önümüze kocaman, güçlü bir ağaç gibi dal dal açılır. Bizler birer tohum isek içimizde dönüşeceğimiz her şeyin bilgisini saçar bize.

Yaşam ağacımızın her dalında, bu hayata ne için geldiğimizi; gelirken hangi yetileri, hediyeleri yanımızda getirdiğimizi, hangi zorluklarla karşılaşabileceğimizi, ağacımızın köklerinde gizlenen mirasları ve yürüdüğümüz yolun nereyi aydınlattığını bulabiliriz.

YOLUMUZU BULMA VAKTİ

Bu, adeta elimize bir harita verir. Yaşama doğru büyümeye başladığımız an itibarıyla elimizde olan bu haritayı hatırlama ve yolumuzu yeniden bulma vakti geldi.

Sayfa: 188

YAŞAMI VE KENDİNİ BULMA YOLCULUĞU

Yaşamı bir kendini bulma yolculuğu olarak görmek, özüne dönmeyi ve bilincin sınırlarını zorlamayı beraberinde getirir. İçimizde hareketlenmekte olan ışığı, kadim öğretilerin eşliğinde güçlendirebiliriz. Peki, keşfedilmeyi bekleyen bu maceraya nasıl atılacağız?

KİTAPTAN

"Her şeyden önce bir varlık hali, bir bilinç düzeyi olarak var olan boşluk; bilinmek istedi ve odağını merkezde topladı. O merkezden, bir patlamayla dört yöne saçıldı. İşte bu yolculuk, dört yöne saçılan parçalarımızı toplama yolculuğudur."



