İngiliz yazar D.H. Lawrence ile Frieda von Richthofen’in dokunaklı hikayesi

Lady Chatterley’in Sevgilisi romanının gerçek ilham kaynağı, İngiliz yazar D.H. Lawrence ile Frieda von Richthofen’in dokunaklı hikâyesi Frieda, hep kitap logosuyla 25 Haziran’da raflarda olacak.

Yazar Annabel Abbs’in dört karakterin farklı bakış açısıyla kaleme aldığı ikinci romanı Frieda, daha anlamlı bir hayat arayan cesur bir kadının dünyadaki yerini bulma mücadelesini gür bir sesle aktarıyor: yaramaz ve sınayıcı, coşkulu ve zorlayıcı…

Aristokrat bir Alman baronun kızı Frieda, İngiliz dili profesörü kocası Ernest Weekley ve üç çocuğuyla Nottingham’da yaşamaktadır. Ernest ile olan evliliğine hapsolan Frieda, yaratıcı enerjisi ile dikkat çeken, meteliksiz ama hırslı genç yazar D.H. Lawrence ile tanışır.





KORKUNÇ BİR BEDEL

Fırtınalı ilişkileri pek çok roman karakterine ilham olurken, edebiyatın gidişatını sonsuza dek değiştirecek yaratıcı bir taşkınlığı ortaya çıkarır. Ancak görev ve hür irade ikilemi arasında yaptığı seçimin Frieda için korkunç bir bedeli vardır.

Ergül Tosun

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