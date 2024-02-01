İnsanın kendi kaderine yön vermesi için bir rehber: Çin Astrolojisi Uzun yıllar Feng Shui, Çin Astrolojisi, I Ching konularında eğitim alan ve hala da Tao Healing Hands şifa danışmanlığı veren Ceren Gökşimal Sakin’in yazdığı Çin Astrolojisi, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

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Kader bükülebilir mi?

Tabii ki...

Çin Astrolojisi Feng Shui, Tao felsefesi, meditasyon, elementler gibi farklı disiplinleri içeren, bin yılı aşkın bir süredir var olan kadim öğretilerdendir. Kişilik analizinden kader analizine, elementlerden şifalandırma yöntemlerine, alıştığımızın dışında burç sistemlerinden, karmalara ve şans dönemlerine kadar çeşitli öğretileri barındıran Çin Astrolojisi kitabı hayata sorduğunuz var oluş sorularını cevaplıyor, kaderinizi yönlendirmenizi kolaylaştırıyor.

Hayat potansiyelini okumak

Dünyaya gelirken doğduğumuz anın bizler için ne kadar büyük bilgiler sakladığını biliyor musunuz?

Hayat potansiyelinizi okumak ve geliştirmek aslında hiç de zor değil! Çünkü doğmadan önce, hayat amacımızı gerçekleştirmek üzere onu kendimiz için, bizzat yine kendimiz yazıyoruz.

Senelerdir bana gelen danışanlarım belirli konuları nasıl çözeceklerini sorup duruyorlar. Aslında hepsi doğum haritalarımızda yazılı.

Tek yapmanız gereken kaderinizi yani dünyaya ne amaçla geldiğinizi okumayı bilmek ve sonra da haritanıza uygun yaşamaya başlamak. İşte bu kitabı da bu nedenle yazdım. Haritalarınızı okumaya başlayabilmeniz için ve kendi kaderinizin yöneticisi olmanız için.

Kader ve insan

Kader dediğimiz şey taşa yazılmış bir olgu değil, aksine tamamen bükülebilen esnek bir olgudur. Ancak şunu da bilmek gerekir ki herkes kendine bu kaderleri özel sebeplerden dolayı yazar. O zaman kaderinizi öğrenip uygulamak hayatınızı daha iyi bir hale getirmez mi? Kaderinizi keşfe ve bükmeye hazırsanız yolculuğumuz başlıyor...

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com