İnsanın varoluşsal sorgulamaları ve kişisel dönüşüm mücadelesine dair bir kitap: Lazarus Felsefe, psikoloji ve tiyatro alanında düzenlediği etkinliklerle dikkat çeken yazar ve eğitmen Fırat Devecioğlu, felsefe kategorisinde yayınlanmış ilk kitabı Yüzleşme’nin ve Schopenhauer Felsefesi isimli ikinci kitabının ardından bu kez insan ruhunun labirentlerine odaklandığı Lazarus – Tanrı Oyuncağı novellasıyla okuyucuyla buluşuyor.

ensonhaber.com

Yazar, eğitmen, yapımcı ve kültür girişimcisi Fırat Devecioğlu’nun yeni kitabı Lazarus Tanrı Oyuncağı, Destek Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluştu. Lazarus Tanrı Oyuncağı, ana karakterin sıradan bir fotokopiciden, kendi içindeki karanlıkla yüzleşen bir katil olma yolculuğunu ele alıyor.

Bu süreç, hastanede geçirdiği dönem ve orada yaşadığı olaylar aracılığıyla dramatik bir şekilde tasvir ediliyor. Devecioğlu, okuyucuyu etkileyici bir dille insan ruhunun karanlık köşelerine yolculuğa çıkarırken, insanın varoluşsal sorgulamaları ve kişisel dönüşüm mücadelesini ustaca işliyor.

Hristiyan ikonografisinde en sık işlenen mucize Lazarus’un dirilişi, ölen kişinin yerinden doğrulurcasına hareketlenişini ifade etmek amacıyla Lazarus refleksi olarak tıp literatürüne de girmiş.

Tarihsel anlatıda inanç, umut ve dönüşümün sembolü olan Lazarus, Fırat Devecioğlu'nun novellasında kişisel dönüşüm ve içsel mücadelenin bir temsili olarak okuyucunun karşısına çıkıyor.

Düşsel gölgeler

Tarihi Lazarus, ölümden dört gün sonra dirilir, hayata yeni bir başlangıç yapar. Kitaptaki Lazarus ise metaforik bir diriliş yaşayarak kendi içindeki karanlıklarla yüzleşir ve değişir. Her iki hikâye de Lazarus, farklı çağlar ve bağlamlar içinde, yeniden doğuş ve dönüşümün temsilcisi olarak yer alır. Bu anlatıya Erich Fromm, Schopenhauer, Freud, Lacan ve Jung'un düşsel gölgeleri de eşlik ediyor.

Sayfa: 64

İnsan ruhunun kırılganlığı

Lazarus – Tanrı Oyuncağı’nda karakterin derinlikli psikolojik çözümlemeleri, toplumsal normlar ve bireysel özgürlük arasındaki çatışmalar üzerinden ilerliyor.

Kitap, edebiyat ve psikolojiyi kesiştiren noktada; modern toplumun birey üzerindeki etkilerini, bireyin toplum içindeki yeri ve kişisel özgürlüğün sınırları gibi konuları irdeliyor. Fırat Devecioğlu okuyucuya, hayatın karmaşık dokusunu ve insan ruhunun kırılganlığını, derinlemesine bir anlayışla sunuyor.

Yazar Fırat Devecioğlu

Edebi ustalık, çarpıcı roman

Romanın çarpıcı anlatımı, karakter gelişimi ve tematik derinliği, Devecioğlu'nun edebi ustalığını ortaya koyuyor. Lazarus - Tanrı Oyuncağı, yalnızca bir dönüşüm hikayesi değil, aynı zamanda insanın içindeki iyilik ve kötülükle olan sonsuz mücadelesini de simgeliyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com