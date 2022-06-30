Iron Karı’nın Maceraları, bir ülkenin kimliği ile bir insanın kimliğinin nasıl yakınlaşıp uzaklaştığını anlatan, hem tarihsel hem de bireysel bir uyanışa sahne olan derinlikli bir yapıt.

Çağdaş Latin Amerika edebiyatının önde gelen isimlerinden olan, feminist aktivist yönüyle de dikkat çeken Arjantinli yazar Gabriela Cabezón Cámara, eserlerinde yerleşik, egemen fikirleri bozup gölgede kalan temalara ve muktedir kahramanlar yerine mağdurlara ses vermesiyle tanınıyor. Iron Karı’nın Maceraları da bu sesin en çok yükseldiği romanlarından biri.





Kendini yeniden keşfetmek

1872’de şair José Hernández tarafından kaleme alınan, Arjantin edebiyatının kurucu eserlerinden biri sayılan, ülke tarihinde önemli bir yer kaplayan gauchoların, yani sığır çobanlarının hayatına odaklanan Martín Fierro adlı destanın altüst edilerek yeniden anlatıldığı bu romanda, özgün destandaki isimsiz, sadece karı olarak hitap edilen bir kadın, kimliğine kavuşurken toplumsal, duygusal ve hatta cinsel bağlamda da kendini yeniden keşfediyor.